30 ans d’amitié franco-hongroise

Il faut 7 hommes, 7 jours et 7 collines, et voilà, des amitiés et des coopérations bilatérales pérennes se créent. Non, ce n’était pas aussi simple que cela dans le cas du jumelage entre les villes de Komló en Hongrie et d’Éragny-sur-Oise en France…

En 1989, la chorale des Travailleurs de Komló est venue chanter à Cergy-Pontoise pour célébrer le 22eme anniversaire de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens. Cette chorale a été reçue par la ville d’Éragny-sur-Oise.

Avec les habitants d’Éragny, la chorale a fait un spectacle, et après ils ont invité les habitants à leur rendre visite à Komló. Cette invitation n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd, et avec l’aide d’une association, le voyage a été programmé.

Il y a 33 ans, en 1990, après le changement du régime hongrois, 7 habitants d’Éragny ont répondu à l'invitation. Ils ont été très bien reçus et ils ont participé à divers programmes : visite d’une des mines de charbon, de la ville médiévale méditerranéenne de Pécs, du château de Pécsvárad, les caves de vin de Villány. Ils ont participé à une classe de Français du lycée de Komló, et en partant de cette classe, un des visiteurs a écrit sur le tableau : ’Venez à Éragny, nous serions contents de vous recevoir’. Un spectacle d’adieu a été donné par les élèves du lycée au théâtre de la ville. Et, après maintes repas, les français sont repartis avec la certitude de pouvoir faire durer cette relation.

En 1991, suite à l'invitation faite à la classe de français, une quarantaine de lycéens sont allés en Éragny. En une semaine ils ont pu visiter les principaux monuments de Paris, et à Pâques ils sont allés à Dieppe au bord de la mer, là où, suivant la tradition hongroise, les garçons ont arrosé copieusement les filles (à l'eau de mer au lieu de seau d’eau douce ou de parfums). Ils sont repartis avec les yeux pleins de souvenirs.

En l’été de 1991 encore, des familles françaises ont passé leurs vacances en Hongrie, et notamment à Komló.

En 1992, la chorale de Komló a donné plusieurs concerts dans la région parisienne, et le 26 avril elle a chanté à Notre Dame de Paris. A la fin du concert, ils ont eu l’autorisation exceptionnelle de chanter l’hymne hongrois aussi, car c’est une prière.

En mai 1993, le maire d’Éragny accompagné d’une petite délégation, s’est rendu à Komló ou, avec le maire de Komló, ils ont décidé de jumeler les deux villes. En septembre, à l'occasion des journées de Komló, le jumelage a été officialisé par la signature des documents officiels. En 1994, il a été signé à Éragny.

Depuis, des relations entre les deux villes se sont perpétrées. Cette année, a été célébré à Komló le 30ème anniversaire du jumelage le 30 avril et le 1er mai 2023, au cours de cette cérémonie, une responsable d’Éragny a été honorée par une médaille souvenir. Ce jumelage est géré par des associations de communes et, malgré les difficultés du moment, la volonté de faire durer la relation est profonde. Un projet futur est de fêter le 30eme anniversaire de la signature à Éragny.

La relation entre les deux communes a permis, durant toutes ces années, des échanges sportifs, artistiques et amicaux. Cela ne se limite pas uniquement à des activités officielles, mais elle a élargi les coopérations franco-hongroises a d’autres activités et a d’autres groupes : des rencontres entre les lycées d’Eger en Hongrie et de Jouy-le-Moutiers en France, des soirées de ‘pörkölt’ (ragoût hongrois) en France, projection de film d’animation hongrois dans les écoles maternelles éragniennes, expositions, concerts, marché de Noël avec des produits artisanaux hongrois. Avec l’évolution du jumelage, le cercle de personnes qui ont connu la vie et la culture de l’une de l’autre s’est considérablement élargi au cours des années.

Parmi les 7 membres français originaux, le plus âgé a 88 ans aujourd’hui, et a été présent à la cérémonie de l’anniversaire du jumelage à Komló, il reste aussi actif et passionné...

Anna Hernádi