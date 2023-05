157 étudiants bénévoles de Sciences Po Bordeaux à Budapest

Depuis 10 ans maintenant, l’association-loi 1901 de Sciences Po Bordeaux Eurofeel organise à travers l’Europe une course caritative en autostop afin de lever des fonds pour la Fédération Européenne des Banques Alimentaires. Cette année, nos 150 participants ont quitté la place de la Victoire à Bordeaux le 14 avril 2023 à 6h et avaient pour mission de rejoindre le Parlement de Budapest avant le dimanche 16 avril au soir. Ces derniers ont été accueillis à leur arrivée à l’Institut Français de Budapest par un buffet et une cérémonie de remise en chèque, en présence de L’Ambassadeur de France en Hongrie Madame Claire Legras, du directeur régional du programme FAO de l’ONU Monsieur Raimund Jehle ainsi que des membres des Banques Alimentaires européens et hongrois.

Pour participer, chaque étudiant s’était engagé à récolter un minimum de 50€ de dons auprès de sa famille, ses amis, ou par démarchage en amont de la course. L’intégralité de la somme récoltée sera par la suite reversée à la Banque Alimentaire de Hongrie. L’année passée, à l’occasion de la course jusqu’à Prague, plus de 8600€ avaient été levés pour la Banque Alimentaire de République Tchèque. Cette année, le record est battu. Le 16 avril au soir, 13 246, 15€ avaient été récoltés pour la Banque Alimentaire de Hongrie, et les dons accumulés entre temps ont dépassé les 14 000€.

La Fédération Européenne des Banques Alimentaires lutte contre la précarité alimentaire à l’échelle Européenne. Cette année plus que jamais, les Banques Alimentaires de Hongrie sont sous pression, dans un contexte de guerre à leur frontière, et de flux de réfugiés Ukrainiens. Afin de sensibiliser nos participants à ces questions, nous avons en amont organisé la venue à Bordeaux de Madame Laurence Champier, directrice fédérale des Banques Alimentaires de France, ce lundi 27 mars 2023, et visité les locaux de la Banque Alimentaire de Gironde. Nous avons également organisé le dimanche 2 avril un démarchage collectif dans les rues de Bordeaux afin de toucher le public le plus large possible.

Concernant le déroulement de la course, plusieurs anecdotes et histoires resteront dans la mémoire de nos équipes. En particulier, nous avions demandé à nos participants de réaliser plusieurs défis sur la route. Parmi ces derniers, nous avions les chargés de s’incruster dans un enterrement de vie de jeune fille/de garçon. Plusieurs de nos équipes ont levé le défi sur la route (photos à l’appui). Nous avions également demandé à nos équipes de trouver des célébrités locales. Encore une fois, le défi a été relevé : certains ont rencontré l’ancien joueur du Bayern Munich Harald Cerny… un groupe en particulier a même trouvé le président de l’association des amis de la chèvre de Lorraine.

Au-delà des défis drôles que nous encouragions, nous proposions également des défis responsables. Nous avons par exemple demandé à nos participants, dans la mesure du possible, de venir en aide aux personnes dans le besoin, croisées sur le chemin. Plusieurs équipes ont généreusement offert un repas sur leur route. Le défi trashtag a également été levé afin de nettoyer une parcelle polluée et de mettre les déchets à la poubelle.

En termes d’anecdotes, certains participants nous ont également beaucoup fait rire. Après avoir réussi à faire du stop jusqu’à Libourne, une voiture s’est retrouvée ramenée contre son gré à Bordeaux parce que leur conducteur s’était trompé de sens sur l’autoroute. D’autres aussi malchanceux ont été laissés sur le bord de l’autoroute sur la bande de voie d’urgence par leur conducteur avant un changement, plutôt que sur l’aire de repos précédant la sortie. Trois de nos participants ont également innové en voyageant jusqu’à la frontière allemande uniquement en véhicules de BTP.

Discours de Madame L’Ambassadeur de France en Hongrie, Claire Legras durant la cérémonie de remise de chèque à l’Institut Français en Hongrie.

Agathe Le Bloa, Dzhari Chauvet et Florian Chappuis, les trois organisateurs de la course, annonçant les vainqueurs de la course à l’Institut Français

Le buffet, offert par la Banque Alimentaire de Hongrie, et le vin offert par Auchan Hongrie

Le départ de la course, vendredi 14 avril 2023, sur la place de la Victoire à Bordeaux

L’équipe de Turquie à un enterrement de vie de jeune fille

L’équipe Croatie a également relevé le défi.

Harald Cerny, ancien joueur du Bayern de Munich, croisé par l’équipe Kazakhstan

L’équipe Turquie, relevant le trashtag challenge

L’équipe Uruguay, se déplaçant presque exclusivement en camionnettes de chantier

Nos participants sur les routes

L’équipe Canada, grande gagnante de la course (combinant le plus de points amassés grâce aux dons, aux défis réalisés, et à son heure d’arrivée à Budapest).

L’équipe de République Tchèque, détentrice du titre de l’équipe la plus généreuse (883€ récoltés) devant le Parlement de Hongrie.

L’équipe de Turquie, la plus rapide à avoir rejoint Budapest (28 heures).