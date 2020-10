Guide de l'enseignement supérieur à destination des étudiants internationaux #3

Piotr / Piotrek / Peter JĘDRAL

24 ans

Polonais de Varsovie

Etudiant en management à la Budapest Business School

Pourquoi Budapest ?

C'est plus abordable que les Pays-Bas, je ne suis jamais allé dans cette partie de l'Europe et j'y connaissais déjà deux locaux. En plus, il paraît que les filles y sont plus jolies qu'aux Pays-Bas (et les hongroises battent même les polonaises) !

Connaissais-tu déjà la Hongrie ?

Je ne connaissais pas vraiment. J'avais entendu dire que les hongrois étaient en général plus susceptibles de tomber malades mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Et puis bien sûr, dans le huitième arrondissement où j'habite c'est compliqué de ne pas avoir d'a priori sur cette zone quand on la visite... J'ai aussi beaucoup entendu parler du vin, du paprika, des langos et de l'amitié entre nos deux pays, mais toujours très globalement.

Quelles sont tes attentes ? Budapest les remplit-elle pour l'instant ?

Je n'ai pas du tout d'attentes. Jamais. Je me lance dans les choses et j'expérimente.

Les points forts de Budapest ?

C'est plutôt abordable, il y a un bon réseau de transports en commun, les magasins sont ouverts le dimanche, il y a une belle architecture et il ont une foutue colline avec une de ces vues ! Il y a aussi une vie étudiante très bien organisée,beaucoup d'événements, beaucoup d'universités, une chouette campagne en dehors de Budapest et c'est plutôt abordable d'aller manger dehors, la monnaie est bizarre ici haha.

Et les points faibles ?

Je suis loin de mon université qui se trouve dans le seizième arrondissement, tout le monde ne parle pas correctement anglais, il n'y a pas beaucoup d'espaces verts hormis deux ou trois parcs et Tindr ne fonctionne pas ici !

As-tu des conseils à donner ?

Sors tant que tu le peux ! *rires*

Ľubomír LAJČÁK

23 ans

Slovaque de Bratislava

Etudiant en droit à ELTE (Eötvös Loránd)

Pourquoi Budapest ?

Tout d'abord parce que j'étais déjà venu auparavant et que j'avais adoré l'ambiance de la ville. Ensuite parce que ce n'est pas loin de ma ville natale, donc en ces temps de pandémie je pourrais être capable de rentrer chez moi plus tôt. À cause de la pandémie, je voulais rester dans un pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'est. Je pensais à Budapest ou Varsovie. Budapest a gagné grâce à son hiver plus clément et j'ai reçu quelques recommandations pour les universités d'ici.

Connaissais-tu déjà la Hongrie ?

Je suis déjà venu plusieurs fois mais jamais plus longtemps que quelques jours. Tu n'expérimentes et ne connais pas vraiment la ville et ses habitants sans y vivre.

Quelles sont tes attentes ? Budapest les remplit-elle pour l'instant ?

Je n'en ai vraiment aucune, étant un étudiant en dernière année je dois préparer mes examens finaux et commencer à travailler sur ma thèse donc je suppose qu'il n'y aura pas vraiment de vie étudiante pour moi ce semestre ! Mais si j'avais des attentes, elles seraient satisfaites, la ville a beaucoup à offrir.

Les points forts de Budapest ?

Un bon réseau de transports en commun, des parcs, beaucoup de cafés et d'endroits où l'on peut s'asseoir et travailler. Tu peux vraiment marcher beaucoup et toujours découvrir de nouveaux endroits. L'architecture est magnifique.

Et les points faibles ?

Je n'en ai encore trouvé aucun mais j'ai envie de dire que ce n'est que mon premier mois ici !

As-tu des conseils à donner ?

Pas vraiment, c'est encore trop tôt !

Shama HATIM

26 ans

Marocaine de Safi

Diplômée de la Moroccan National School of Business et travaille en comptabilité et management

Pourquoi Budapest ?

J'ai entendu de la part de plusieurs amis que Budapest est une ville avec beaucoup d'attractions pour les jeunes afin de faire la fête et s'amuser. Je voulais aussi voyager à travers l'Europe, la Hongrie est une location centrale, ce qui a influencé ma décision d'accepter une offre de stage à Budapest. Ce n'était pas mon premier choix, c'est après que mon autre option de stage en Indonésie soit annulée que j'ai considéré l'offre à Budapest.

Connaissais-tu déjà la Hongrie ?

Les seules informations que j'avais à propos de Budapest venaient de mes amis qui avaient visité la ville par le passé et la chanson Budapest de George Ezra.

Quelles sont tes attentes ? Budapest les remplit-elle pour l'instant ?

J'attendais de Budapest d'être une ville vibrante qui ne dort jamais... C'était le cas avant que la pandémie ne commence.

Les points forts de Budapest ?

Le système de transport et bien pensé et à l'heure. La taille de la ville est optimale. Il y a pleins de restaurants vegan et de possibilités de faire ses courses en étant vegan. Il y a aussi pleins de boutiques vintage.

Et les points faibles ?

Les lois discriminantes contre les personnes vulnérables de la société, par exemple les récentes lois transphobes, anti-réfugiés et anti-migrants, les lois qui ont rendu le fait d'être sans domicile fixe illégal. Le gouvernement limite aussi la liberté d'expression et d'éducation. Il y a aussi beaucoup de répression contre les minorités Roms. Le racisme systémique est très présent dans le pays.

As-tu des conseils à donner ?

Pas vraiment, mais un fun fact : la raison pour laquelle il n'y a pas de gratte-ciel à Budapest est parce qu'il y a une régulation qui restreint la hauteur des bâtiments à 96 mètres. 96 mètres est la hauteur du Parlement et de la Basilique Saint Istvan pour représenter l'équilibre entre la politique et l'église. Le nombre 96 a une valeur symbolique pour les hongrois : c'est en 896 que les Magyars hongrois sont arrivés dans la région pour la première fois.

Maïa CASIMIR-FAVROT

20 ans

Française de Rennes

Etudiante en sciences politiques à Sciences-Po Rennes et stagiaire en journalisme au Journal Francophone de Budapest

Pourquoi Budapest ?

Pour être honnête, je me suis retrouvée ici un peu par hasard. Pour ma troisième année je dois faire un semestre universitaire à l'étranger, un stage court et un stage long à l'étranger. Au départ, je devais aller à l'université d'Oslo au premier semestre et j'avais donc le temps de réfléchir à mon stage, mais au dernier moment ça a été annulé à cause du Covid. J'ai donc dû trouver un stage en urgence et, comme la France était très touchée par le virus, peu d'organismes acceptaient des stagiaires venant de France. Finalement j'ai eu quelques réponses et j'ai choisi Budapest car c'était la destination possible la plus centrale en Europe, permettant de voyager dans beaucoup d'autres pays facilement (enfin, avant la fermeture des frontières !). En plus c'est une capitale très culturelle, intéressante pour le journalisme.

Connaissais-tu déjà la Hongrie ?

Je ne connaissais pas du tout la Hongrie, Tout ce que j'en savais c'était à propos de la politique du gouvernement qui se retrouve souvent en opposition avec l'Union européenne. J'avais donc un a priori assez fort sur l'ouverture d'esprit ici à cause des lois discriminantes passées ces dernières années. J'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire du pays en arrivant, notamment sur sa double occupation nazie puis communiste. J'ai été surprise de l'ouverture d'esprit globale des gens, même si la politique reste un sujet sensible.

Quelles sont tes attentes ? Budapest les remplit-elle pour l'instant ?

J'attendais de ma destination de m'émerveiller, de me dépayser et de ce point de vue là je suis un peu déçue. Budapest est une capitale européenne donc même s'il y a des particularités architecturales intéressantes, ça reste une ville plutôt banale dans son ensemble. Ayant prévu d'aller dans un pays nordique pendant un semestre, j'espérais aussi aller dans un pays chaud l'autre semestre, pour compenser, la météo ici est clémente mais pas particulièrement chaude. De quoi me baigner facilement ça me manque un peu aussi, mais après il est toujours possible de prendre le train pour aller au lac Balaton. En revanche, du point de vue de la vie étudiante c'est très diversifié et la vie culturelle bat son plein !

Les points forts de Budapest ?

Les rives du Danube sont magnifiques, il y a plusieurs endroits très beaux dans la ville, les façades en elles-mêmes sont très belles. Comme je l'ai déjà dit l'activité culturelle y est développée : beaucoup de musées, de concerts, d'événements... Pour le reste du pays je ne sais pas mais Budapest est aussi une ville cosmopolite et étudiante donc on y retrouve une certaine ouverture d'esprit (même si je déconseille quand même de sortir seul.e et de trop s'éloigner du centre la nuit, il est possible de sortir en étant une personne trans et il y a un certain nombre de bars et boîtes LGBT+ par exemple).

Et les points faibles ?

Budapest, et plus largement la Hongrie, c'est agréable d'y rester un semestre, un an maximum, mais, compte tenu des lois discriminatoires et de l'orientation du gouvernement, ce n'est pas un pays dans lequel j'aimerais vivre plus longtemps. De plus, comme dit plus tôt, le dépaysement est assez modéré.

As-tu des conseils à donner ?

C'est un pays avec une histoire très riche et complexe et aujourd'hui encore la politique est influencée par ça, je conseillerais donc d'essayer d'en apprendre un peu plus pour éviter de simplement arriver avec son regard occidental. Bien qu'il y ait des choses problématiques, elles sont complexes, et déconstruire ses certitudes et idées préconçues est important, je pense. Je conseillerais aussi d'emporter une paire de basket et un sac à dos et de ne pas hésiter à faire de longues randonnées autour de Budapest. De même, il y a pas mal de trains pas très chers qui mènent vers toutes les petites villes autour et je pense que ça peut être intéressant de s'y promener. Un dernier conseil serait de se renseigner avant de visiter des musées et de toujours croiser les sources des informations, notamment historiques et politiques, que l'on reçoit.