Échange scolaire entre Nantes et Budapest 

Les échanges scolaires présentent de nombreux avantages : ils enrichissent, ouvrent, surprennent et sont devenus au fil du temps un instrument prisé des pédagogues. C’est dans cet esprit que le lycée Kölcsey Ferenc de Budapest, et plus précisément sa section bilingue franco-hongroise a eu le plaisir d’accueillir un groupe de 33 élèves de 3ème (ainsi que 4 professeurs) du collège Saint Paul de Rezé (Loire Atlantique) au début de juin, presque un mois après que les étudiants hongrois ont visité leurs partenaires français á Nantes.





Les élèves hongrois, encadrés par leur professeure principale, Mme Anna Willbrand et leur professeur de Français, Mme Csilla Sverla, ont pu présenter á leur correspondant un programme de qualité: le Parlement, le quartier du Château ( inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’Unesco), le château de Gödöllö, le château médiéval de Visegrád) mais aussi de grands moments de détente et de loisir (une descente en Bobsleigh á Visegrád, une montée en télésiège á Normafa) et bien sure le lycée Kölcsey Ferenc. Pour la plupart des élèves, c'était la première visite en Hongrie et en Europe centrale et orientale, enrichissant eux d'une multitude de programmes variés. Pendant le weekend les élèves français et hongrois ont fait des programmes communs avec leur familles, beaucoup d'entre eux ont visité le Balaton sous une météo parfaite.

L'excellente ambiance et la bonne entente des professeurs ont donné envie aux deux établissements de prolonger cet échange et de développer des liens pédagogiques encore plus étroits lors des années scolaires à venir! Parmi les jeunes étudiants de nouvelles relations amicales sont nées pour l'avenir.

Anna Willbrand