L’été dans les galeries et les colonies d’artistes

Entre deux orages, mais sous un soleil brûlant, nous avons découvert dès le début de l’été l’art de la photographe Rogi André au Musée Mai Manó ainsi qu’une grande exposition de Ákos Matzon dans la célebre galerie Judit Virág : entre art et architecture, des oeuvres à la croisée des disciplines. C’est à Bakáts Bunker, lieu alternatif que nous avons visité l’expo Sára Sebestyén, en dialogue avec des parisiens Hongrois Vera Molnar et Laszlo Horváth entre autres. Leurs oeuvres sont exposées – après le Centre Pompidou et LAAC de Dunkerque – depuis deux ans au MŰMA également, à Balatonfüred.

Continuons notre pérégrination sous le signe des beaux-arts jusqu'au bout du lac Balaton – à deux pas du Festival Ördögkatlan, c’est sur le site bucolique de Cserszegtomaj qu'une colonie d’artistes a célébré ses 35 ans d’existence. Fondée par le couple d’artistes Ferdinand et Lívia Takács Szencz. Ils y ont réalisé un rêve : faire naître une vraie communauté indépendante d'artistes dans ces lieux.

Vous trouverez une autre colonie d’artistes autonome à Kendlimajor dans la région de Zala – fondée par Zoltán Ludvig – qui organise des échanges d’artistes venant de tous les continents. Il fait partie également d’une expo itinérante ”pour la vie” de la galerie Primart que le Journal a suivi depuis sa naissance du siège de l'Association de la Presse Hongroise (MUOSZ) puis a Kugler Art. Elle se trouve maintenant durant tout l’été au Musée du Papier à Dunaújváros.

Bonne lecture, bel été culturel et bonnes retrouvailles,

Éva Vámos

Rédactrice en chef du Journal Francophone de Budapest