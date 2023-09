Un ermite francophone vit près du lac Balaton

Au nord du lac Balaton, à l'ouest, s'élèvent les « Montagnes Témoins ». Les Hongrois appellent ainsi ces volcans éteints qui témoignent de l'activité volcanique de la région d’il y a trois millions d'années. Le plus connu et le plus élevé est le Badacsony (438 m). A six kilomètres de là, au nord-ouest, se trouve la montagne de Saint-Georges, en hongrois Szent György hegy (415 m). C'est un but d’excursion apprécié des randonneurs qui y découvrent, en montant par la face nord, des orgues basaltiques et, au sommet, une vue extraordinaire sur le lac Balaton, les ruines du château de Szigliget et la chaîne des anciens volcans.

Sur le flanc ouest de la montagne, le village de Hegymagas accueille des cigognes, des vignes et, jusqu'à son décès en 2019, le célèbre écrivain György Konrád. Il a passé là tous ses étés et y a créé plusieurs œuvres. Certains de ses ouvrages ont été traduits en français. Cet auteur mérite d'être connu. Le site http://www.konradgyorgy.hu/ lui est consacré, et contient de précieux renseignements en français.

Les pentes sud de la montagne sont exploitées par d'habiles vignerons qui y produisent un vin de qualité. Si vous êtes dans la région, allez goûter la production locale et déguster un plat du lieu. Vous serez enchanté aussi bien par la qualité des mets que par l’accueil. À flanc de coteau, un édifice bien visible, la chapelle Lengyel, qui a été inaugurée en 1760, mérite également notre attention. Elle a été construite par la famille qui a lui donné son nom. Cette chapelle baroque a miraculeusement traversé les aléas de l'histoire mouvementée de la région. Elle contient un magnifique autel en bois, sculpté dans le style baroque rococo, au-dessus duquel se dressent, en bois doré, les statues de Saint Étienne, Saint Louis et la Vierge Marie. L'orgue est décoré de scènes bibliques. La chaire et les bancs sont artistiquement taillés dans du chêne.

Sur la commune de Kisapáti, sur le flanc est de la montagne, se trouvent la chapelle orthodoxe grecque de l’Annonciation et son ermitage (coordonnées GPS : 46.843518850685506, 17.453862948285376). Une centaine de photos de ces deux bâtiments peuvent être vues sur Google maps.

L'endroit, dans une vaste clairière, est très agréable, très beau et respire le calme, la sérénité. Vue de l'extérieur, la blanche chapelle nous fait penser à la Grèce. Un peu plus bas l'ermitage, construit en basalte, la pierre locale, avec ses fenêtres de style roman et son grand auvent, constitue un abri sûr.

C'est avant tout un lieu de culte et de méditation ; mais le visiteur respectueux y est reçu lorsqu’il n’arrive pas au moment d'un office religieux. Surprise : c'est en français que l'ermite, Márton Atya (le Père Martin) nous accueille, présente la chapelle et explique l'histoire du lieu, qui est aussi un peu son histoire à lui. Il est originaire de Debrecen. Il était déjà adulte quand il s’est converti ; ensuite il a passé quatorze ans au monastère d'Athos. En France, il a vécu au monastère Saint-Antoine le Grand. Il y a appris le métier de tailleur de pierre. Quand il est revenu en Hongrie, des amis lui ont offert la ruine d'un ancien pressoir à vin. Il s'est mis au travail, a restauré et agrandi la propriété, construit la chapelle et aménagé l'ermitage.

La magnifique fenêtre de la chapelle, en grès de France, est l’œuvre du sculpteur Claude Chevènement, qui a travaillé avec ses élèves sur la base d'un dessin du Père Martin. Cette fenêtre rappelle les beautés créées dans les édifices religieux à travers les siècles. Elle nous fait penser à l'éternité.

L’intérieur de la chapelle émerveille. Des scènes bibliques de tout le calendrier liturgique y sont représentées. Les peintures sont l’œuvre du peintre et enseignant de l’art Arnold Csincsi. Quant aux sculptures, elles ont été réalisées par le Père Martin lui-même. Au-dessus du sanctuaire, à la place d'honneur, est exposée une peinture de l'Annonciation. Sur la photo nous pouvons admirer l'harmonie et l'équilibre entre les couleurs de la peinture et les formes de la pierre.

Le décor pictural illustre tous les moments importants de la vie de Jésus-Christ : l’Annonciation, Noël, le Baptême du Christ, la Transfiguration, les Rameaux, la Crucifixion, la Résurrection, l'Ascension, Pentecôte.

Des médaillons représentent les évangélistes et plus bas, à notre hauteur, de saints personnages, certains en pied.

A côté du sanctuaire figurent trois icônes.

Au centre de la coupole dorée, une représentation de Jésus-Christ en gloire tient le Livre. Et dessous, entre les huit fenêtres qui éclairent l'ensemble, huit prophètes de l'Ancien Testament annoncent l'arrivée du Sauveur.

Hélas, il n'y a pas assez d’espace dans cet article pour toutes les photographies que mériterait ce chef d’œuvre du culte orthodoxe.

Le mieux est d'assister sur place à un office religieux. Le Père Martin célèbre la messe tous les matins à sept heures et demie et le soir à dix-huit heures, ainsi que la liturgie chaque deuxième dimanche du mois à dix heures.

Bálint Géza Basilides