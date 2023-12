Le "street art" est souvant symbolique. Synonyme d'histoire et de liberté, l'art de rue se sculpte de différentes manières dans la capitale hongroise.

Avec l’ampleur que le street art entretient dans la ville, vous pouvez vous amusez à faire une visite urbaine sous un tout nouvel angle ; en cherchant les énormes fresques qui jonchent les rues. On trouve même une carte interactive sur le site web budapestflow.com, qui répertorie les fresques les plus importantes de la ville.

Outre les gigantesques fresques réalisées par les professionnels (parmi eux nous pouvons citer Rapa Vegaz ou encore Jakócs Dorottya), la ville est décoré de toute part d’art créatif amateurs. Si vous levez votre tête et adoptez un regard curieux, vous trouverez facilement de nombreux petits dessins un peu partout. Des compteurs électriques, des poteaux totalement transformés sont là pour animer et colorer la ville.

Et comme l’art ne se résume pas qu’à la peinture, vous avez aussi la chance de croiser de nombreuses statues de bronze, beaucoup plus modernes que les statues historiques ou commémoratives, un petit peu partout dans la ville. Et ceci, même dans la station de métro « Kossuth Lajos tér », animé par une statue d’un homme avec son chien.

Enfin, nous pouvons dire que Budapest sait animer ses rues tout au long de l’année, que ce soit par les dessins spontanés des habitants à la fibre artistique, ou bien par la présence des statues de bronzes qui vous surprennent un peu partout dans les rues.

La liberté d’expression que le street art représente, est une forme d’art indispensable à chaque ville du monde. Permettant ainsi aux habitants de se rappeler chaque jour qu’ils sont libres, qu’il existe de nombreuses manière de s’exprimer et que l’art en est un excellent moyen.

Zoé Loublanches