Si Noël nous était conté

Ah ! Noël. Si l’on en reste à ses souvenirs d’enfance, alors c’est le tintement des clochettes, le parfum des agrumes, le scintillement des lumières. Pourtant cette enfance a été celle des gens de nos âges, des années 40/50, avec les bruits de guerre et les restrictions bien plus sévères que celles que nous subissons aujourd’hui dans nos pays nantis.

Noël, Karácsony, Christmas, Navidad, Natale, Weihnachten… חַג הַמוֹלָד, عيد الميلاد… Noël – théoriquement – est la commémoration de la naissance de Jésus, יֵשׁוּעַ, Yeshoua, un Juif ordinaire, de la campagne, on dirait aujourd’hui un bouseux ! Dans toutes les langues de l’humanité, Noël est devenu le synonyme de Paix, y compris dans les pays où le personnage fondateur n’est pas une référence.

Réjouissons-nous que – au moins – quelques jours de l’année soient dédiés à la Paix, la Concorde entre les individus et les peuples, quelques jours magnifiés par des femmes et les hommes de bonne volonté, comme le sont ou le furent Sœur Emmanuelle, Mère Teresa, le Dalaï-lama, l’Abbé Pierre, le Mahatma Gandhi, Shimon Peres, Desmond Tutu, Nelson Mandela, Liu Xiaobo, François le Pape qui défrise, etc.

Il y a même un Château de Noël (Karácsony kastély) à Vönöck, village hongrois du comté de Vas, c’est dire combien la nativité hante les esprits.

Bien sûr, il pourrait y avoir quelques confusions en écoutant Viktor Orbán appeler – à l’occasion de ses vœux de Noël – les Européens à la résistance, les invitant notamment à protéger leur culture chrétienne. Oui, il est vrai aussi qu’une manifestation, baptisée « Joyeux Noël, M. le premier ministre » par les organisateurs, était la énième contre le gouvernement Orbán, organisée par l'opposition de gauche, des groupes d'étudiants et de simples citoyens. Cela aussi contribue à l’esprit de Justice que Noël suppose.

Noël 2020, succède à celui de 2019 et précède celui de 2021… Ainsi va la vie depuis 2020 ans, selon le théorique calendrier chrétien.

Claude Donadello