Que visiter à Budapest ? Les recommandations d’Alexandra Nadicsan, guide touristique

Chaque année, des dizaines de milliers de Français visitent Budapest, attirés par le charme de la capitale hongroise et ses prix attractifs. Mais au-delà des incontournables, la découverte peut vite manquer de relief. Pour sortir des sentiers battus, la rédaction du JFB est allée à la rencontre d’Alexandra Nadicsan, guide touristique francophone, qui fait découvrir la ville aux voyageurs en quête d’authenticité et de dépaysement culturel.

Le bastion des Pêcheurs : un classique incontournable

Parmi les visites qu’Alexandra propose, celle du Bastion des Pêcheurs s’impose comme un passage essentiel. Ce lieu emblématique, bien que très fréquenté par les touristes du monde entier, offre une vue imprenable sur les rives du Danube et permet de saisir l’âme de Budapest en un seul coup d’œil. Flâner dans ce quartier, c’est aussi l’occasion de découvrir le château de Budapest qui surplombe la ville, et l’église Mátyás. Un cadre pittoresque et chargé d’histoire, idéal pour une après-midi de tourisme historique.

La Place des Héros : Une place historique pour retourner aux sources

Lieu touristique de Budapest, la Place des Héros mérite une attention particulière, tant elle est importante dans l’histoire de la Hongrie. Elle accueille un imposant monument composé de sept statues, représentant les chefs des tribus magyares à l’origine de la fondation de la Hongrie. À deux pas de là, s’étend le parc Városliget, véritable havre de verdure où se trouvent les célèbres thermes Széchenyi. Un détour essentiel pour qui souhaite mieux comprendre l’histoire et l’identité hongroises, tout en profitant de l’un des plus beaux parcs de la ville.

Voir un concert : une soirée budapestoise

La musique occupe une place centrale dans l’histoire de Budapest, et assister à un concert dans la capitale peut se révéler une expérience hors du temps. L’Opéra national, récemment rénové, offre un cadre somptueux pour découvrir la richesse du répertoire classique, mais d’autres salles plus confidentielles, comme la MŰPA ou le Budapest Music Center, valent également le détour. Une visite en été vous permettra de participer aux nombreux festivals et concert plein air organiser dans la ville. Alexandra propose des sorties musicales sur mesure, permettant aux visiteurs de plonger pleinement dans le patrimoine culturel hongrois à travers ses plus belles sonorités.

Les monuments religieux : un secteur touristique en pleine expansion

Budapest est un carrefour religieux reconnu dans toute l’Europe. Chrétiens, orthodoxes, juifs et musulmans ont tour à tour marqué la ville, laissant en héritage de somptueux bâtiments situés au cœur de Budapest. La visite de ces monuments emblématiques vous permettra de découvrir les différentes époques de l’histoire de la Hongrie. La basilique Saint-Étienne, la grande synagogue, la cathédrale orthodoxe et, plus originale, le tombeau de Gül Baba, vous offriront un aperçu unique de la ville sous un angle religieux et spirituel.

Visite d’une exposition ou d’un musée : la culture à proximité

Budapest regorge de petites galeries indépendantes, ouvertes toute l’année, qui offrent une immersion intime au cœur de la scène artistique hongroise. Fréquentés par l’élite intellectuelle hongroise, ces lieux confidentiels permettent de découvrir une culture vivante et contemporaine, loin des circuits touristiques classiques. À l’inverse, Budapest regorge de grand musée tel que la Galerie Nationale, le musée Ludwig ou le light art muséum. Alexandra propose des visites personnalisées de musées et de galeries d’art, conçues selon les envies et les sensibilités de ses visiteurs.

Sortir de Budapest : la vraie immersion hongroise

À l’image de Paris pour la France, Budapest est une véritable vitrine de la Hongrie. Mais pour approfondir l’expérience et s’imprégner d’un autre visage du pays, une escapade hors de la capitale s’impose. Alexandra propose des visites guidées dans des villes autours de la capitale, notamment à Szentendre, un charmant village aux façades colorées situé à seulement 40 minutes au nord de Budapest. L’occasion idéale de découvrir, le temps d’un après-midi, une Hongrie plus intime et authentique.

Alexandra Nadicsan est guide touristique à Budapest. Elle parle français, anglais et espagnol, elle est joignable au +363-05-89-53-72 et par mail : nadicsana@gmail.com .

