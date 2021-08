Les vins du Balaton

Les terres du vigneron Robert Gilvesy se situent dans l’un des plus beaux endroits de la Hongrie, à Badacsony, proche du lac Balaton - certainement le plus grand lac d’Europe centrale -. C’est à flanc de colline, sur une terre volcanique, qui rappelle à certain égard le sud de la France. Que Robert cultive avec l’aide de sa femme Karine (une Française venue vivre en Hongrie) le raisin qui leur sert à produire le vin blanc.

Ce Canadien d’origine Hongroise est retourné vivre en Hongrie après ses études d’ingénierie civile et ses quelques années à travailler en tant qu’architecte, afin de prendre un nouveau virage et réaliser un retour aux sources en travaillant la terre. Au début, son terrain n’était pas très grand : « j’avais environ 1 hectare sur la colline Szent György hegy », nous dit-il. Il fallait se développer. Au cours des années qui passèrent il réussit non sans mal à obtenir des terres globalement regroupées et monte sa zone de production à 10 hectares (en effet, il était difficile pour lui comme pour les autres agriculteurs d’avoir du terrain, car les coopératives de la région cherchaient à réunir des grandes parcelles de terre afin d’améliorer leur productivité).

Le Gilvesy est uniquement un vin blanc. Pourquoi me diriez-vous ? « La colline sur laquelle sont plantées mes vignes est un ancien volcan. La terre est donc remplie de roche volcanique et de nutriment propre à ce type de sol. Je trouve que le raisin et surtout les arômes du vin blanc se marie parfaitement avec cette terre. » nous explique Robert. La richesse du sol permet en effet aux différents vignobles de créer un vin assez recherché. On y trouve cependant aussi des vins rouges aux caractères relevés. Mais comme le précise Robert « Le raisin blanc est parfait pour ce terrain ».

Karine et Robert tiennent à produire un vin bio. Pour eux c’est essentiel dans la réalisation d’un bon vin. « Si la terre est respectée et est préservée, c’est aussi bien pour notre production que pour le monde qui vit dans la région » nous précisent-ils. Cette production bio a beaucoup d’avantages mais aussi certains inconvénients. Pour les aider ils font appel à un expert qui les conseille plusieurs fois par an sur le bon déroulement de la production. La vigne est une plantation fragile et qui pour produire un bon fruit doit connaître des conditions particulières. Chaud mais pas trop longtemps, sec mais pas trop souvent, quelques averses sans orage (qui pourrait détruire les plants). Un vrai casse-tête qu’il est très difficile de gérer. Heureusement la fraîcheur du lac Balaton et son environnement forestier sont des qualités indispensables dans le bon développement du raisin.

Une entreprise qui se développe implique des changements logistiques. Afin de pouvoir répondre aux attentes des clients Robert et Karine vont déplacer leurs lieux de stockage et de travail dans une ancienne cimenterie à quelques kilomètres des champs de production dans le village de Nemesgulács. Bien plus simple pour eux comme pour les visiteurs, ils profitent du fabuleux train reliant Budapest au lac Balaton. – ce train longe le lac du côté Ouest en s’arrêtant à chaque station « communale » et dessert les nombreux visiteurs venus se baigner dans les eaux du lac. Un très joli voyage où l’on peut admirer la végétation et l’eau calme du Balaton – Pour l’ouverture de leur nouvelle cave Karine et Robert, on organisait un event nommé B-üzem. « Le B peut signifier plusieurs choses » déclare Robert « B comme béton pour rappeler le lieu où se déroule la fête. Ou encore B pour Balaton un signe au lieu de création du vin. Mais aussi B pour Bohem l’un des vins que je produis. En fait, chacun est libre d’imaginer ce qu’il veut avec ce B » nous confie-t-il. Quant-au mot üzem il signifie en hongrois : « usine » en référence au lieu où se trouve désormais la cave. C’est le 1er event d’une probable prochaine série, qui a permis aux personnes y participant de goûter, de tester ou même d’acheter les différents vins que la famille produit ainsi que de se faire plaisir autour de la restauration proposée et de danser sur les musiques crées par le DJ de la soirée.

On dirait que l’avenir pour la production Gilvesy est devant eux. Alors quels sont les objectifs pour la suite ? « Avançons étapes après étapes ! » proclame Robert, « D’abord, il faut finir les premiers projets. En premier lieu, je voudrais terminer le plus tôt possible la nouvelle cave. Ensuite, j’ai beaucoup d’autres idées. Notamment permettre la découverte de ces lieux des visiteurs. Pourquoi pas proposer une visite des terres magnifiques de la région ou bien faire découvrir les moyens de production. Les seules choses qui me limitent, c’est le temps et l’organisation… »

Finalement, il est vraiment important pour Karine et Robert de partager la passion qui est née sur les bords du Balaton et de faire découvrir le savoir-faire hongrois aux plus grands nombres. Que ça soit en Europe ou même à travers le monde. Il ne vous reste plus qu’à vous laisser tenter les arômes du vin.

Quentin Rouf