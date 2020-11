Le Grand Boulevard de Budapest, appelé Nagykörút en hongrois, est l’une des artères vitales de la capitale. Son histoire est aussi révélatrice de l’identité hongroise, façonnée autour d’idées de grandeur et de raffinement en vue de célébrer le Millénaire de la nation.

Budapest se forma de la fusion des trois villes Pest, Buda et Óbuda en 1872, devenant le nouveau centre névralgique de la région. La population, alors en essor fulgurant, entrainait un étalement urbain vers les marécages entourant Budapest. De ce fait, il était crucial de structurer la capitale pour des raisons techniques, mais également pour montrer sa réussite.

Le projet initial était de creuser un canal artificiel à l’emplacement de l’actuel Grand Boulevard. L’ingénieur Ferenc Reitter eu l’idée d’un Budapest romantique, où les habitants se déplaceraient en bateau et passeraient d’un côté à l’autre par le biais de douze ponts. Ce projet grandiose plut beaucoup, mais essuya le rejet des parlementaires qui n’ont pas estimé raisonnable d’allouer autant de ressources financières seulement pour un canal.

A la place, la construction du Grand Boulevard fut décidée, et les travaux durèrent de 1871 à 1896. Il s’agissait du deuxième plus grand ouvrage urbain de Budapest au XIXe siècle, le premier étant la construction de la rue d’Andrássy.

Le premier tramway fut mis en place en 1887 à Nagykörút entre Nyugati tér et Király utca. Aujourd’hui, les lignes 4 et 6 circulent d’un bout à l’autre du boulevard, avec 200.000 passagers qui l’empruntent chaque jour, faisant de la ligne la plus fréquentée d’Europe.

L’architecture du Grand Boulevard est à l’image de Budapest : historiciste et éclectique. Le charme si unique de la ville est né avec la volonté d’emprunter des éléments propres à des styles architecturaux du passé. On retrouve, tout le long du Grand Boulevard, des colonnades classiques, des tours néo-gothiques, des ornements néo-baroques… le tout infusé de détails issus des Arts Nouveau et Déco, faisant du Grand Boulevard une belle mosaïque architecturale.

Cependant, la ville fut lourdement endommagée à suite des bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, et le manque de financement empêcha la rénovation à l’identique du Grand Boulevard. La transition vers le régime soviétique a également laissé son empreinte dans la ville avec son architecture « socialiste », dont le but premier était l’efficacité. On peut citer la « boîte d’aluminium » du centre commercial Corvin, ou le Théâtre National qui fut démoli pour laisser place à la station de métro de la ligne 2, Blaha Lujza tér.

Déambulez les quelques quatre kilomètres du Grand Boulevard, et vous croiserez des monuments et lieux emblématiques de la capitale. Commencez par l’île Margaret et le fameux pont éponyme, et vous tomberez nez à nez avec la Vígszínház, le théâtre le plus ancien de Budapest. Passez par la gare Nyugati et son fast-food réputé comme le plus beau au monde, pour aller au cinéma Művész. Rendez-vous ensuite à Oktogon, puis au New York Café, pour enfin rejoindre le Musée des Arts appliqués. Enfin, rejoignez Buda en passant par le pont Petőfi pour admirer la vue splendide du Danube et de la ville.

Aujourd’hui, des bâtiments plus modernes jouent des coudes à des immeubles anciens, et le Grand Boulevard incarne l’identité de la capitale hongroise : on y découvre son passé glorieux, les épreuves rencontrées, sa modernité effervescente, son dynamisme et sa personnalité.

Constantin Lu