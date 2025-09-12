Une nouvelle exposition au Ludwig Museum

Le jeudi 4 septembre s’est tenu le vernissage de l’exposition Big Bang au Ludwig Museum de Budapest. Réunissant onze courants artistiques différents, cette grande rétrospective est ouverte au public jusqu’au 10 janvier 2027.

Pour l’occasion, les murs immaculés de la vaste salle d’exposition du musée se sont parés de couleurs éclatantes. Des œuvres venues des quatre coins de l’Europe habillent désormais les hautes cloisons de la galerie, située au troisième étage. L’espace se déploie en onze sections distinctes, chacune dédiée à un mouvement artistique particulier.

En l’espace d’une heure, l’équipe du musée invite les visiteurs à un véritable voyage esthétique : du pop art d’Andy Warhol au cubisme de Picasso, jusqu’aux mouvements les plus récents, comme l’« Éco-Green ». Ce dernier explore la rencontre entre l’environnement urbain et l’inspiration puisée dans la nature.

Dès l’entrée, les visiteurs sont accueillis par un double portrait stylisé de Peter Ludwig, fondateur de la collection. Cet industriel allemand, grand mécène et passionné d’art moderne, consacra sa fortune à l’acquisition et à la diffusion d’œuvres contemporaines, en particulier du Pop Art américain. Avec son épouse Irene, il fit don de milliers de pièces à des institutions dans le monde entier, à l’origine du réseau international des musées Ludwig (Cologne, Budapest, Vienne, La Havane, etc.).

À travers Big Bang, le Ludwig Museum met en lumière l’évolution et la richesse de sa collection. L’exposition est accessible dès à présent, et une visite guidée spéciale est programmée le samedi 20 septembre à 16 heures, au tarif de 4 500 forints.

Paul Rabeisen