Textures : Poids des mots, légèreté des voiles

Le Textúra, la série artistique multidisciplinaire fusionne les beaux-arts, la littérature et le théâtre, revient au Musée des Beaux-Arts de Budapest en 2025 pour célébrer son dixième anniversaire. Cette édition spéciale propose une sélection des meilleurs textes des éditions de la décennie précédente, interprétés par des acteurs renommés dans les salles d'exposition du musée, offrant ainsi une expérience immersive unique.

Sous la direction du metteur en scène Péter Valló, la production met en lumière des œuvres d'art de la collection permanente du musée, allant de l'Antiquité à l'époque moderne, et les associe à des créations littéraires contemporaines. Les écrivains invités, György Dragomán, Katarina Durica, Péter Esterházy, János Háy, István Kemény, Noémi Szécsi, Natália Szeifert, Zsuzsa Rakovszky et Pál Závada, ont rédigé des textes inspirés par des œuvres spécifiques, offrant ainsi une nouvelle perspective sur ces pièces maîtresses. Prenez comme un cours d’hongrois spécial : les scènes enrichissent aux interprétations très surprenantes des œuvres d’art.

Contraste entre la fidélité éternelle des dieux et l'inconstance humaine, le jeu des apparences et des passions se déroule. Parmi les scènes marquantes, le public est transporté en Égypte, où, en admirant une stèle représentant un couple divin confirmant leur union sacrée, on témoigne les aventures malheureuses d'une trahison : celle de Mohamed, un personnage charismatique qui séduit toutes les touristes flânantes avec une aisance troublante. Au fil de la visite, des témoignages poignants d'histoires de folie, d'enfants non nés, de muses abandonnées et de portraits de pouvoir dévoilent les complexités de l'âme humaine. Ces portraits, loin de masquer l'opinion du peintre, semblent au contraire la révéler subtilement, exposant des jeux de pouvoir et des vérités dissimulées.

Les performances sont accompagnées par des éléments musicaux par des musiciens présents et chorégraphiques par des danses de Krisztián Gergye, créant une atmosphère dynamique et engageante. Les acteurs et les danseurs apportent leur talent et leur passion à chaque représentation. Cette édition anniversaire de Textúra offre une occasion exceptionnelle de découvrir des œuvres d'art

Détails de l'événement :

Dates des représentations : Du 11 mars au 28 mars 2025, avec des performances programmées chaque semaine.

Lieu : Musée des Beaux-Arts de Budapest, Dózsa György út 41, 1146 Budapest.

Réservation : Les billets sont disponibles à l'achat sur le site officiel du musée ou en ligne

Borbála CSETE