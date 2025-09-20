Société des peintres hongrois : 30 ans d’excellence célébré à la galerie Vigadó

Ce vendredi 12 septembre 2025, la galerie Vigadó à Budapest a accueilli le vernissage de l’exposition « Founder », organisée par la Société des peintres Hongrois pour célébrer ses 30 ans d’existence. Plusieurs centaines d’initiés, parmi lesquels artistes, collectionneurs, critiques et amateurs d’art, se sont réunis pour découvrir une sélection d’œuvres illustrant la diversité et la richesse de l’art hongrois. Cette exposition, qui restera ouverte jusqu’au 17 septembre 2025, souligne le rôle central de la société dans la promotion de la liberté artistique et du dialogue entre les différentes techniques et mouvements picturaux.

Un vernissage marquant au Vigadó

La soirée inaugurale a été un véritable rendez-vous mondain et artistique. Dans le cadre de la prestigieuse galerie Vigadó, conversations animées et retrouvailles chaleureuses se mêlaient aux applaudissements et aux toasts portés à l’honneur des trente ans de la société. Plusieurs centaines d’invités ont répondu présents, parmi lesquels des artistes, critiques d’art, collectionneurs et amateurs éclairés. L’événement a été ouvert par István Sinkó, artiste, écrivain et président de la Société des peintres Hongrois, et présenté par l’historienne de l’art Eszter Molnár, dans une ambiance conviviale et festive.

Une société au service de la liberté artistique et de la qualité

Fondée en 1995 par 33 artistes et forte aujourd’hui de près de 300 membres, la Société des peintres Hongrois est la plus importante organisation professionnelle de peintres en Hongrie. Depuis ses origines, elle défend la liberté de l’art et l’égalité entre toutes les techniques et mouvements. Ses expositions accueillent aussi bien la peinture de chevalet que le collage, l’art plastique ou encore les toiles libres, avec l’ambition de rendre accessible au public la richesse des arts visuels contemporains hongrois.

L’association ne privilégie aucune école, mode ou tendance, mais place la qualité au centre de sa démarche. Depuis sa création, la sélection des œuvres repose sur un jury expérimenté capable d’évaluer des centaines de créations. Les jurés s’efforcent d’adopter une approche « neutre », guidée par la maîtrise technique et la valeur artistique des œuvres. L’égalité entre artiste n’empêche pas une exigence rigoureuse : seuls le prestige et la qualité des œuvres garantissent leur visibilité.

Trente ans d’histoire et de projets

En trois décennies, la Société des peintres Hongrois a jalonné son histoire d’expositions marquantes et de publications de référence. Parmi elles, le Szekszárd Triennale of Painting, qui a régulièrement rendu hommage à des figures majeures comme Lajos Gulácsy, István Farkas, József Rippl-Rónai, ou encore au poète Mihály Babits. L’association a également produit des catalogues riches en images et en essais, dont le plus ambitieux reste le collage Hongrois, retraçant l’histoire de cette technique en Hongrie.

L’exposition « Founder » : un hommage et une ouverture

« Founder » rend hommage aux fondateurs de la société tout en mettant en lumière la vitalité et la diversité de la scène picturale hongroise contemporaine. Entre discours officiels, applaudissements et échanges enthousiastes autour des œuvres, la soirée a confirmé la place incontournable de la société dans le paysage artistique et culturel du pays. En parcourant les majestueuses salles du Vigadó, le visiteur découvre une mosaïque d’œuvres qui, au-delà de leur singularité, reflètent une aventure collective fondée sur la liberté, l’expérimentation et l’engagement artistique.

Paul Rabeisen