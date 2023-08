Série d’entretiens avec des artistes francophones qui rejoignent cette année l'École de la Désobéissance à Budapest

1ère partie: Marion Binois (France) et son projet “Cauchemar” à Budapest

École de la Désobéissance (EdD): Marion Binois, artiste française interdisciplinaire, chorégraphe, modèle, tu touches à tout, tu fabriques des masques, tu danses, tu crées des spectacles… Du 14 au 18 août tu viens à Budapest pour enseigner pendant une semaine dans le “Arts & Healing” Masterclass, dispensé par l’École de la Désobéissance. Quel projet tu amènes ? Qu’est-ce que les élèves vont apprendre et faire avec toi ?

Marion Binois (MB) : Je dirais plus ce qu’ils vont expérimenter. L’idée n’est pas de leur apprendre une technique particulière ou une discipline, l’idée est plutôt de les faire entrer dans mon processus de création. A travers lui je leur ferais expérimenter plusieurs chemins à travers la discussion, le corps et la pratique plastique.

EdD : Ton cours s’intitule “Cauchemar”. Tu travailles sur ce projet depuis un moment déjà. Comment cette recherche a commencé et est-ce qu’il y a un objectif final ?

MB : Le projet a commencé par la création d’un Monstre (nom que je donne aux créatures que je crée). A la base c’était juste un costume pour un concert qui n’a pas abouti. Puis un ami m’a proposé de faire un show chorégraphique, c’est là que ce Monstre a pris son sens qu’il est devenu un Cauchemar, ainsi plusieurs autres ont été créés. Ce projet n’a pas d’autre objectif que l’expérimentation pour l’instant, j’en cristallise des étapes à chaque fois comme la performance et le shooting photo de fin de workshop.

EdD : Tu enseignes dans le Masterclass de l'École de la Désobéissance pour la première fois. Qu’est-ce que l’enseignement représente pour toi ? Quelle est ton histoire avec l’éducation, l’école, l’académie ?

MB : Comme dis, je suis là pour faire expérimenter les participants et pas pour leur apprendre quelque chose. Je transmets et partage un processus qui m'est personnel et qui évolue en fonction des personnes que j’ai en face de moi. A eux de prendre ce qu'ils veulent à la fin. Je vois ça comme un atelier, pas un cours. Le seul moment où j’ai aimé l’école c’est le moment où on me donnait des directives dans lesquelles on me donnait la liberté de faire mon propre chemin, c’est donc comme ça que je prends plaisir à transmettre.

EdD : Qu’est-ce que la désobéissance pour toi ?

MB : Ça me rappelle une discussion avec un ami d’il y a quelques jours. Je lui ai montré le travail d’une personne, il m’a dit que l’histoire raconté ressemblait beaucoup à celle de mon prochain projet et m’a demandé comment est-ce que j’allais m’en différencier. J’ai réfléchi quelques minutes, ça ne fait jamais plaisir quand on dit à un artiste qu’il n’est pas original… puis je lui ai dit que c’était fini pour moi, que je ne cherchais plus à être différente, que je cherchais juste à être moi. De ce fait, la différence se fera d'elle-même car on est tous des humains différents. Donc pour en revenir au sujet, je ne cherche pas à être désobéissante, c’est souvent une conséquence de moi-même car je ne rentre pas vraiment dans les standards. Je défends le fait d’être, et non pas de ne pas être d’accord.

EdD : A quel moment et où pourra la communauté francophone de Budapest te rencontrer pendant ton séjour ?

MB: Il y aura une performance et un talk de fin de workshop dans le Közkincs Könyvtár le vendredi 18 août à partir de 19h30 (Budapest, Rákóczi út 11, 1088). Je serai également au concert de Parno Graszt le mercredi 16 août. Si vous êtes danseurs, contactez moi sur insta, on pourra sûrement s’organiser un training (@marion_binois) !

