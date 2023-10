« Miniképek », quand le tout petit format devient grandiose

L’exposition « Miniképek » (traduction : « Mini-tableaux ») revient cet automne à la galerie Vizivárosi et est disponible jusqu’au 30 octobre. Nous nous sommes entretenus avec Balázs Feledy, critique d’art qui a inauguré l’évènement avec la commissaire Anikó Zöld.

Nous avons assisté au vernissage de l’exposition qui s’est tenue début octobre. Beaucoup de monde était présent sur place afin de rendre hommage aux 135 artistes exposés dans la petite galerie Vizivárosi. Un prix a été décerné à Emese Bacs pour son œuvre « Újlipótban » qui représente le quartier de son enfance, et qui est fait entièrement à partir de matériaux recyclés. Après les discours de Anikó Zöld et Balázs Feledy, nous avons pu nous entretenir avec l’écrivain qui nous a présenté sa vision de l’exposition.

JFB : Bonsoir Balázs Feledy, pourriez-vous nous décrire ce qu’est l’exposition « Miniképek » et ce que cela représente pour vous ?

Balázs Feledy : Dans la peinture actuelle, il y a une mode du « grand format ». On voit de plus en plus de grands espaces, de grandes œuvres. L’exposition « Miniképek » est à contre-courant de cette tendance. Les toiles font 20 centimètres de largeur sur 20 centimètres de longueur, et il s’agit de voir de quoi les artistes sont capables à partir de cette dimension. Ici sont exposées les toiles de 135 artistes, dont 80 sont présents ce soir. L’expo représente un défi pour l’artiste, qui a l’habitude de peindre sur de plus grandes dimensions. Nous réalisons cette exposition chaque année depuis près de 20 ans désormais. Il y a une variété de styles incroyable, plusieurs arts poétiques différents ainsi que des techniques variées : de la peinture, des collages, du recyclage... Notre plus jeune artiste à 35 ans, le plus vieux à 90 ans.

Le peintre, c’est la solitude, au fond. Il travaille seul dans son atelier et à chaque fois qu’il peut sortir de cette solitude, c’est un plaisir. C’est ce qu’on peut constater ce soir : les artistes sont heureux de se retrouver.

JFB : Comment se fait le choix des artistes ?

B. F. : C’est le rôle important de Anikó Zöld, la commissaire d’exposition. C’est elle qui invite les artistes un par un. Ceux qui envoient leurs œuvres sont présentés, il n’y a pas de sélection ni de concours. Le choix des artistes est donc décisif.

JFB : Quel a été votre rôle ?

B. F. : J’ai été organisateur de l’évènement, mais je ne suis pas président. J’écris et je fais de bons discours, tout simplement. Je suis un peu comme le centre d’information de la galerie, cela fait près de 50 ans que j’y travaille -rires.

La commissaire d’exposition et peintre Anikó Zöld s’est également prêtée au jeu et est exposée dans la galerie, son tableau s’intitule « Kapu » (traduction : « Porte »). Les « Miniképek » seront exposés jusqu’à la fin du mois d’octobre, et le moins qu’on puisse dire c’est que ces 135 petits tableaux offrent une grande exposition, très fournie et variée !

Siloé Lemaître