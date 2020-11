L’univers unique de Milorad Krstić

Un des aspects les plus épatant de l’Art de Milorad Krstić est sa capacité à créer un univers nouveau, décalé et farfelu, rempli de créatures humanoïdes atrocement artistiques. Entre psychisme, psychanalyse et psychédélisme, il nous emmène dans les tréfonds de la conscience et du subconscient. Le film d’animation Ruben Brandt, Collector que Milorad réalisa, est la porte d’entrée de ce monde métaphorique, mais pas seulement. L’artiste a également développé cet univers avec des peintures qui furent exposées à l’Art Market Budapest en octobre 2020.

Milorad Krstić est un artiste visuel et d’animation d’origine serbe, né à Dornberk en 1952, en actuelle Slovénie. Il s’est installé en Hongrie depuis les années 1990, et se passionne pour la bande dessinée, la photographie, les films d’animation et le théâtre. Diplômé de droit, il a préféré mettre sa carrière juridique de côté pour pleinement s’adonner à la peinture avec son épouse qui est également son cocréatrice et assistante. La galerie qu’ils ont créée fut la première galerie privée de Budapest après le changement de régime.

Le film qu’il a dirigé et qui parut en 2018, Ruben Brandt, Collector est la pièce maîtresse de son Art. Ce thriller embarque le public dans une épopée artistique sur fond de psychanalyse, ajoutant une dimension hautement profonde à l’histoire. Celle-ci tourne autour de Ruben Brandt, un psychologue richissime, et de l’agile cleptomane Mimi. Ensemble, ils vont tenter de résoudre les troubles de Ruben, qui est hanté par des personnages d’œuvres d’art. Leurs cavalcades à travers le monde les aideront à finalement élucider la source de ses cauchemars.

L’esthétisme de l’animation rend le visionnage extrêmement plaisant : les couleurs, formes et lumières donnent l’impression de s’immerger dans une toile de Giorgio de Chirico, d’Edward Hopper, voire même de Paul Gauguin. D’ailleurs, les mentions et les clins d’œil à plusieurs artistes, comme Van Gogh, Botticelli, Magritte, Picasso et Velázquez, pour n’en citer que quelques-uns, combleront les cœurs des amateurs d’art. La manière dont Milorad Krstić se les réapproprie est une véritable sublimation, élargissant les limites de l’univers artistique. Les amalgames stylistiques et les fusions transcendent le tout pour former un style nouveau.

De plus, les personnages qui peuplent le monde de Krstić étonnent de leur humaine monstruosité, ou de leur monstrueuse humanité. Tantôt avec trois paires d’yeux, avec deux visages, ou avec un corps en deux dimensions, ces humanoïdes sont un questionnement à la corporalité de l’existence, telles des métaphores de leur propre conscience. La défiguration délibérée de l’humanité chez l’artiste est un moyen de refaçonner, de refigurer l’essence même de l’existence, qu’elle soit psychique ou physique. Cette quête métaphysique au cœur de l’univers de Milorad Krstić ajoute une dimension unique à l’artiste. Ses peintures viennent compléter la création de ce monde artistique avant-gardiste époustouflant.

Constantin Lu