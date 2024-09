Le street art dans la galerie m21 à Pécs

Pour la première fois en Hongrie, on peut voir l'œuvre de Jacques Villeglé (1926-2021), précurseur du pop art et messager du street art et en même temps la galerie m21 est aussi dédiée aux artistes du street art contemporains.

L'exposition Sur les murs de la ville de l'œuvre de Jacques Villeglé (1926-2021), pionnier du pop art et messager du street art, rassemble un ensemble exceptionnel de plus de 140 œuvres réalisées sur 74 ans, de 1947 à 2021. L'exposition présente tous les aspects du travail de l'artiste : affiches lacérées prises directement dans la rue, graffitis trouvés sur les murs, films, autocollants, cryptogrammes (dessins et autocollants comme messages codés), alphabets.



Jacques Villeglé réalise sa première affiche lacérée en 1949, son premier film en 1950 et son premier graphique socio-politique en 1969. Il les réalise sur toile, sur ardoise ou en sculpture tridimensionnelle, puis directement sur les murs à l'aide de gabarits géants. Dans les années 2000, il associe ses autocollants trouvés dans la rue, ainsi que ses affiches, dans des collages spontanés, témoignant de la relation étroite qu'il a tissée tout au long de sa carrière entre la vie quotidienne, l'art populaire et l'art professionnel.

Villeglé a été le premier artiste à faire entrer le langage de la rue au musée. En un sens, il a été le premier défenseur de la poésie urbaine créée par des anonymes. Son approche différente de la réception des œuvres d'art a fait de lui à la fois un précurseur et une référence pour de nombreux artistes de rue.

L'exposition Street up regroupe les artistes du street art de notre époque, entre autres :

JULIEN CASABIANCA de France, pour qui " le street art est une tradition qui consiste à apposer son art sur tout ce que l'on trouve dans la rue : les murs bien sûr, les volets roulants, le mobilier urbain, voire les camions ou les voitures de métro...",

MILLO d'Italie, qui " peint des peintures murales à grande échelle mettant en scène des habitants sympathiques explorant leur environnement urbain"

NUNO du Portugal,

CHRISTIAN BOEHMER d'Allemagne dont tous les personnages portent des sacs en papier sur la tête,

son compatriote ADULTREMIX, dont les œuvres sont un reflet à la fois esthétique et substantiel de notre société.

Parmi les artistes internationaux de YASHA YOUNG PROJECTS : ERELL, JANA & JS, NDZW, LOST OPTIC, ZEUS SALAS.

Le collectif d'artistes SOCIÉTÉ RÉALISTE représente un genre transitoire d'art visuel avec des œuvres qui collectent et réinterprètent des signes de publicité sociale.

Le street art hongrois est représenté par IMRE FORK, FAT HEAT, FSING, GOSPE, MNU, NAPUSH, SHIT SHOT, VOID.

Ne manquez pas de voir ces deux expositions avec en billet combiné jusqu'au 22 septembre !

Csilla Katona