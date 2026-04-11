Le retour de Capa à Budapest

Ce mercredi 8 avril 2026, le Robert Capa Contemporary Photography Center ouvre ses portes à une nouvelle exposition du célèbre photojournaliste hongrois Robert Capa intitulée “Report on Hungary, 1948”. Cette exposition permanente sera présente jusqu’au 23 aout 2026, avec un espace de près de 500 mètres carrés.

Robert Capa : le plus célèbre des photojournalistes

Ce qu’on peut dire, c’est que la vie de Robert Capa, de son véritable nom Endre Ernő Friedmann, ne fut pas calme mais au contraire très mouvementée. Né le 22 octobre 1913 à Budapest, ce jeune homme, fils de deux parents propriétaires d’un atelier de couture à Pest, s'engage très vite politiquement et fréquente les milieux communistes révolutionnaires pendant son adolescence. Cet engagement lui vaudra d’ailleurs d'être arrêté par le régime autoritaire hongrois qui était au pouvoir à l’époque. Cette arrestation arrive alors qu’il n’a que 17 ans. On l’arrête pour avoir participé à des activités antifascistes avec des étudiants de gauche. Il sera finalement libéré par les autorités hongroises sous condition de quitter le pays. C’est alors, à presque 18 ans, que le jeune Endre fuit la capitale hongroise pour entamer son long périple à travers le monde qui lui donnera sa renommée mondiale : Berlin, Vienne, Paris, puis les États-Unis. C’est à travers toutes ces villes que Robert Capa deviendra l’homme qu’on connaît, le célèbre photojournaliste qui a travaillé sur la guerre d’Espagne, la guerre sino-japonaise, le débarquement et bien d’autres événements historiques.

“Report on Hungary, 1948”

“Report on Hungary, 1948” En 1948, Robert Capa rentre pour la première fois dans sa ville natale, Budapest. Cette exposition retrace donc le retour de Robert Capa à Budapest à travers les différents clichés qu’il a pris lors de sa venue. Il n’avait pas mis les pieds à Budapest depuis son départ en 1931. Ce voyage s’organise en 1948, Robert Capa se trouve aux États-Unis, où il travaille pour l’un de ses clients, le magazine de luxe américain “Holiday”. Un mensuel qui réalisait des reportages sur les paradis touristiques européens. C’est donc à cette occasion que Robert Capa retourne dans sa ville natale où il réalise le reportage intitulé “Conversation In Budapest”. Bien plus qu’un seul papier, Capa s'aperçoit de la réalité du pays qu’il a quitté, de l’état de sa ville de naissance après la guerre et documente le quotidien dans un Budapest en reconstruction qui espère un meilleur futur. Les photos de cette exposition sont pour la toute première fois présentées en Hongrie. Un peu comme Robert Capa, ces photos reviennent là où elles doivent être à Budapest.

Vous retrouverez toutes les photographies réalisées et encore disponibles de Robert Capa lors de son voyage retour à Budapest. Pour mieux saisir ce que voulait documenter le célèbre photojournaliste hongrois et comment il voulait représenter sa ville de naissance au Robert Capa Contemporary Photography Center.

Nathan Guillemin