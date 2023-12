L’amour de l’art à sa réalité

Après avoir obtenu le prix Anna Stein à Paris, nous avons assisté, le 26 novembre 2023, au vernissage de l’exposition de János Horváth à l’Atrium à Budapest. Róbert Alfödi, grand comédien et réalisateur a salué l’incontestable talent de l’artiste hongrois originaire d’un petit village et d’une famille pauvre mais remplie d’amour, de la minorité rome.

En effet, János Horváth travaillant d’abord comme électricien pour les chemins de fer en Hongrie, il joue par la suite un rôle majeur dans le développement des communautés en tant que travailleur social.

Peintre, musicien, sculpteur mais aussi écrivain, il aide les enfants à comprendre le monde à travers les outils de l’art.

Lors de ce vernissage exposant ces peintures d’un style rome, nous pouvons voir l’amour et la passion du peintre au travers de ses œuvres très colorées, avec un nombre de formes très variées, pleines de vie et de réalité. S’en suivra une prestation magnifique de son groupe, dont il est le chef d’orchestre, Gypsy underground - LY 16. Composé de trois guitaristes, d’une violoniste, d’un contrebassiste et d’un percussionniste (János), cette performance nous a transporté dans l’univers tsigane à travers leurs voix remplies de sagesse.

Homme de grande valeur, il vit pour le moment présent et nous partage sa philosophie de vie qui est pour lui de comprendre les gens et de rester bon, que vous soyez quelqu’un d’important ou non.

Suivant l’opinion de János, il a eu de “la chance”, mais son humilité et sa grande générosité nous poussent davantage à vouloir connaître l’artiste au regard de ses arts qui sont en quête de bonheur, de beauté et de liberté.

Juliette Leroy