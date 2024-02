La nouvelle exposition du musée Ludwig de Budapest rend hommage à la plasticienne Vera Molnár du 10 février au 14 avril 2024

Le musée d’art contemporain Ludwig de Budapest rend hommage dans sa dernière exposition à Vera Molnár qui aurait fêté ses cent ans cette année. L’exposition A la recherche de Vera Molnár - Oeuvres et réflexions contemporaines de Vera Molnar est accessible au public depuis ce samedi 10 février jusqu’au 14 avril 2024. L’exposition a été réalisée avec le concours de Stiftung Für Kunst und Kultur et la Galerie Vintage.

L’hommage à l'artiste plasticienne française née à Budapest se fait en deux temps. Dans une première partie sont exposées les œuvres importantes de son travail comme le tableau Hypertransformation. Dans une seconde partie le musée à permis à des artistes internationaux qui ont été inspirés par Vera Molnár de proposer une pièce unique créée spécialement pour l'exposition. Nous retrouvons notamment dans cette deuxième partie l’impressionnante sculpture musicale et lumineuse en trois dimensions du collectif parisien u2p050 nommée Asking a shadow to dance. La sculpture a été créée en s’inspirant du carré magique sur lequel a travaillé Vera Molnár en 1948.

Vera Molnár a étudié à l’académie des Beaux-Arts de Budapest avant de s’installer en France. Vera Molnár est reconnue comme l’une des pionnières de ce que l’on appelle l’art numérique et l’art algorithmique. L’informatique est l’outil de création principal de Vera Molnár, elle crée en utilisant des algorithmes et des formes géométriques. Elle se sert de la régularité que permettent les algorithmes pour créer des séries en y ajoutant des variations, ce qu'elle nommait le “1% de désordre”. Le travail de Vera Molnár est un jeu d’équilibre entre l’ordre et le désordre.

Au cours de l’exposition nous pouvons aussi observer un certain nombre d'œuvres de Véra Molnar qui rendent hommage aux artistes qui l’ont inspirée tels que Monet, Cézanne ou encore Paul Klee. Le nom de l’exposition “A la recherche de Vera Molnár” est d’ailleurs inspiré de la série de Vera Molnár “A la recherche de Paul Klee”.

La Vintage Galéria de Budapest rend elle aussi hommage à Vera Molnár du 13 février au 22 mars en exposant un certain nombre de ses œuvres. Dans cette exposition nous retrouvons notamment une série de dessins imprimés datant des années 70 réalisés grâce à un traceur.

Marine Moine