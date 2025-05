La 43ème édition du concours de photo de presse hongroise au Centre Robert Capa

Le 6 mai 2025 a eu lieu au sein du Centre de photographie contemporaine Robert Capa situé au 8, Nagymező utca de Budapest, la remise des prix du 43ème Concours de photo de presse hongroise organisé annuellement. Le Centre Robert Capa a été nommé d’après le photographe de guerre hongrois Robert Capa, de son vrai nom Endre Ernő Friedmann. Afin de pouvoir participer à la compétition, les images devaient avoir été prises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Plusieurs catégories étaient mises à l’honneur et les 3 meilleures photographies de chaque catégorie étaient projetées et expliquées par deux membres du jury. Les catégories étaient entre autres Vie quotidienne, Portrait d’une personne, Art, Sports ou encore Photographie de rue.

Le Grand Prix de cette 43ème édition a été décerné à Márton Mohos, photojournaliste depuis 2019 basé à Budapest, pour sa photographie d’un homme regardant à travers des lunettes de soleil la retransmission du débat des candidats aux élections européennes sur un écran géant devant le Bazar du Château à Budapest (Várkert Bazár). Cet homme suit plus particulièrement le discours de Péter Magyar, élu député européen à la suite des élections de 2024 et membre du parti Tisza d’opposition au gouvernement hongrois. Cette photographie reflète l’espoir d’une génération en vue des futures élections présidentielles qui auront lieu en 2026 en Hongrie.

La série de photos “Until The Last Breath” de Bea Kovács ayant obtenu la première place pour le prix André Kertész, de Portrait en séries, est particulièrement touchante et humaine. Cette série met en lumière le combat de Dániel Karsai, un avocat hongrois, diagnostiqué de la sclérose latérale amyotrophique en 2022, ce qui avait marqué le début de son combat pour le droit à l’euthanasie qui est interdite en Hongrie. Karsai savait que sa maladie allait entraîner progressivement une paralysie complète et a été un véritable défenseur des droits de l’homme en luttant pour le droit à une mort digne. Il est décédé en 2024. La série de photos la montre accompagnée de son infirmier Ákos Márkovics, qui avait répondu à une petite annonce et avait ainsi pris une place très importante dans le quotidien de Karsai. Les photographies de ceux ayant remporté les premiers prix du concours de photo de presse hongroise sont exposées au Centre Robert Capa à l’étage jusqu’au 31 août 2025.

Bea Kovács, photographe documentaire freelance, participante au concours ayant réalisé la série “Until The Last Breath” en compagnie d’Éva Vámos, rédactrice en chef du JFB

Le centre de photographie contemporaine Robert Capa accueille également en ce moment et jusqu’au 31 août 2025 dans la salle adjacente une exposition de photographies de Sylvia Plachy intitulée “Gifts from the 20th Century and Beyond”, du Mardi au Dimanche. Sylvia Plachy est une photographe née hongroise et naturalisée américaine vivant à New York aux Etats-Unis depuis que sa famille a fui la Hongrie en 1956. Cette exposition fait partie du Festival de Photographie de Budapest et présente de nombreuses photographies prises au cours de la vie de Sylvia Plachy, en noir et blanc. Sylvia Plachy est également la mère d’Adrien Brody, acteur américano-hongrois jouant dans le film The Brutalist sorti en 2024, dont vous pouvez retrouver l’article du JFB ici. Le travail de Sylvia Plachy est d’autant plus intéressant que certaines de ses photographies étaient publiées dans des magazines d’architecture et de design. La sélection de photographies de l’exposition “Gifts from the 20th Century and Beyond” regroupe des portraits humains dépeignant la vieillesse, la jeunesse, la famille avec une grande sensibilité et un regard unique.

Photographies de Sylvia Plachy exposées au Centre Robert Capa de Budapest dans le cadre de l’exposition “Gifts from the 20th Century and Beyond”

Cassandre Marigny