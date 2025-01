George Lajtai : un photographe mis en lumière à Budapest

Le 16 janvier 2025, le siège de la MUOSZ (Association Nationale des Journalistes Hongrois) à Budapest a accueilli une exposition unique des travaux du photographe et cinématographe hongrois George Lajtai. Cet événement a offert aux amateurs d’art l’occasion de découvrir l’étendue du talent de cet artiste à travers une collection de clichés saisissants.

Un photographe au parcours international

Amoureux de photographie, George Lajtai a parcouru le monde avec son appareil pour capturer des paysages, des visages, des détails. Né à Pécs, ce photographe était présent ce 16 janvier 2025 à Budapest au siège de la MUOSZ (Association Nationale des Journalistes Hongrois) pour une exposition de ses travaux. Il vit aujourd’hui la majeure partie de son temps à Toronto, au Canada, avec son épouse, l’écrivaine Eszterhai Katalin, avec qui il entretient une solide collaboration artistique. Cette localisation en Amérique du Nord permet à George Lajtai de travailler pour des entreprises américaines, et pas n’importe lesquelles : le hongrois a travaillé pour des géants américains comme Amazon ou Apple. Le photographe avoue même : « Mes compétences m’ont permis de travailler à la réalisation de nombreux projets pour la télévision américaine. »

La photographie, une passion de toujours

La photographie est la première passion de George Lajtai. C’est vers ce secteur qu’il a dirigé ses études. Après avoir côtoyé le monde du cinéma, il revient d’ailleurs à cette passion initiale. Il prend un grand plaisir à prendre des photos, mais également à les développer pour les présenter à ceux qui n’ont pas la chance de voir ce qu’il voit. Le prochain projet de George Lajtai est ainsi un projet de photographie.

« Mon rêve est de publier un album de photographie en noir et blanc, portant sur les sans-abris, s’interrogeant sur les causes, les raisons de ce mode de vie si particulier. Cet ouvrage serait composé d’images mais également de témoignages que j’aurais recueillis », explique-t-il.

Le pouvoir universel de la photographie

Interrogé au sujet des raisons de son amour pour la photographie, l’artiste répond simplement : « C’est toute ma vie. Les photos m’ont choisi avant même que je les choisisse. » Il poursuit ensuite : « Cela a commencé quand j’avais 20 ans, sous l’impulsion des histoires que me racontait mon grand-père. Cela a développé mon imagination. Je devais travailler mentalement pour me représenter dans mon esprit ce qu’il me racontait. Je me suis ensuite procuré mon premier appareil photo pour garder une trace de ce que je vois ». Bien au-delà des images, il admire le pouvoir de la photographie : « Une photo aura un sens différent pour moi, pour vous, pour d’autres. J’y vois quelque chose de beau. »

Ne se lassant pas de cette activité, il espère pouvoir continuer la photographie le plus longtemps possible, car c’est bien cet art qui donne un sens à sa vie.

Faustin Clémot