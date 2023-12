Exposition Absence et mémoire commémorative à Marcel Breuer á Pécs

Architecte de renommée mondiale, Marcel Breuer (1902-1981) est connu en tant que designer de mobiliers qui a créé la première chaise en acier tubulaire, et en tant que personnage influent de l'architecture moderne du XXe siècle. Non seulement il a contribué à définir le modernisme américain du milieu du XXème siècle, mais il a également laissé ses empreintes partout en France.

Né à Pécs, en Hongrie, le 21 mai 1902, il reste lié à sa ville natale jusqu'à sa mort. Il fait ses études au Bauhaus, il y conçoit la fameuse chaise « Wassily », également connue sous le nom de « chaise modèle B3 ». La chaise est conçue en 1925 en s'inspirant d'un cadre de bicyclette, comme le designer le dit lui-même dans l'interview que les visiteurs peuvent écouter en entrant dans la salle d'exposition.

Bien qu'il émigre aux États-Unis en 1937, il réalise des bâtiments uniques en France.

Le siège de l'UNESCO (1955-1958) conçu en collaboration avec Bernard Zehrfuss et Pier Luigi Nervi, est un complexe de trois bâtiments à ossature en béton, dont la peinture et la sculpture sont des œuvres de Pablo Picasso, Joan Miró, Henry Moore, Jean Arp, Isamu Noguchi, Alexander Calder.

Le bâtiment en forme de double Y du centre de recherche IBM (1960 - 1962) est le nouveau laboratoire et un immeuble de bureaux à Nice créé par Breuer et son partenaire Robert Gatje. Il s’agit de l'une des plus emblématiques de ses conceptions de panneaux modulaires en béton préfabriqué.

La ZUP (zone à urbaniser par priorité) de Bayonne (1966 - 1973) est une ville satellite pour 15 000 travailleurs à faibles revenus près de Bayonne. C’est entre 1963 et 1964 que Breuer et son associé Robert Gatje réalisent un plan incorporant des immeubles d'habitation hauts et bas autour d'un noyau d'édifices civiques et culturels, dont l'une des caractéristiques les plus frappantes est la ligne serpentine d'immeubles d'habitation de 14 étages en bordure du site.

L'exposition a pour but de mettre en lumière des dualités : les liens entre le style d’un créateur de meubles et d'un architecte brutaliste, et la relation entre une personne cosmopolite et un Hongrois. Elle cherche également à montrer que Marcel Breuer a conservé jusqu'à sa mort ses liens avec la Hongrie et sa ville natale, qui lui avait demandé de concevoir un musée qu’il n'a malheureusement jamais pu réaliser en raison de sa maladie.

L'exposition comprend des maquettes, des dessins et des documents photographiques des bâtiments les plus célèbres de Breuer, ainsi que des objets, des documents et des meubles prêtés par les archives du Musée des arts appliqués, du musée Janus Pannonius, du Smithsonian American Art Museum, des archives Breuer de l'université de Syracuse et de collections privées.

Le vernissage de l'exposition intitulé Absence et mémoire, une exposition commémorative de MarcellBreuer, a eu lieu le 8 novembre dans la Galerie m21 du Quartier Zsolnay et attend les visiteurs jusqu'au 14 janvier 2024.

Csilla Katona