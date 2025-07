Du nouveau au Musée du Papier

Le 25 avril dernier était une journée spéciale pour le monde de la papeterie hongroise. Au Musée du Papier, à Dunaújváros, plus d'une quarantaine de personnes étaient présentes. Parmi elles, des experts, des spécialistes, des artistes et des journalistes, tous liés par un intérêt commun : le papier.

Au programme : conférences, inaugurations d'expositions et visites guidées.

Musée du Papier, Dunaújváros

C'est en 2016 que le Musée hongrois du Papier est inauguré à Dunaújváros, située à quelque 70 kilomètres au sud de Budapest. Considéré comme l'un des plus grands musées du papier en Europe, il propose plus de 1 000 m² d'espace dédié à l'histoire hongroise et universelle du papier.

Le musée offre une excellente représentation de la fabrication et de l'histoire du papier, depuis les années 1310 jusqu'à nos jours. Les expositions permanentes et temporaires présentent des collections exceptionnelles de documents, d'outils et de filigranes à travers les siècles.

Collection d'étiquettes de fruit. Photo Manon Wermeille.

Le musée se situe à côté de l'usine de fabrication de papier Hamburger Containerboard. Cette filiale du groupe autrichien Prinzhorn, un leader européen dans les secteurs du papier, de l'emballage et du recyclage, est l’un des principaux fabricants européens de papier ondulé et de papier kraft. Le site de Dunaújváros produit chaque année environ 700 000 tonnes de papier kraft, expédiées ensuite vers les marchés d'Europe centrale, orientale et méridionale.

La journée du 25 avril

En plus d’être l’occasion de rassembler les amoureux de la papeterie et du papier, la journée du 25 avril était également dédiée à l’inauguration de plusieurs expositions ; Livre d’art et art du livre, conçue par la Société hongroise des créateurs de livres d’art et l'exposition intitulée Pour la vie, organisée par la Primart Gallery.

La conférence a débuté par un mot de bienvenue de Jenő Pelbárt, directeur du Musée du Papier, suivi de l’intervention de Bencs Attila, directeur général de Hamburger Containerboard.

« Livre d’art et art du livre » – Le livre dans tous ses états

La nouvelle exposition de la Société hongroise des créateurs de livres d’art, Livre d’art et art du livre, a ensuite été introduite par son président, István Szirányi. Fondée en 1993 à Budapest, cette association cherche à repousser les limites du concept du livre en créant de véritables œuvres d’art.

L’exposition est visible au Musée du Papier jusqu’au 10 septembre 2025.

Duo de violons, Márton Barabás. Photo Manon Wermeille

« Pour la vie » – Exposition itinérante d’art contemporain

Inaugurée par l’acteur hongrois Áron Öze, directeur du Théâtre de chambre Bartók, l’exposition Pour la vie interroge les notions de guerre et de paix. Lorsque les mots perdent leur sens, à force d’être utilisés pour manipuler et intimider, l’art prend le relais, les réinvente et les rend sincères. C’est ce qu’ont tenté les artistes de la Primart Gallery – Mihály Buday, József Fekete, Kálmán Gasztonyi, Dániel Ludvig et Zoltán Ludvig – en explorant la violence du monde autant que les élans de paix, de création et d’humanité.

Kálmán Gasztonyi avec ses oeuvres

Soutenue par le conseil d’administration de l’Association des journalistes hongrois (MUOSZ), cette exposition est également présentée au Musée du Papier jusqu’au 10 septembre 2025.

Un don chargé d’histoire pour le Musée du Papier

Lors de cette journée, Éva Vámos, rédactrice en chef du Journal francophone de Budapest, a fait don au Musée hongrois du Papier d'une litographie représentant Françoise Gilot, célèbre artiste et compagne de Pablo Picasso.

La Femme au collier, Pablo Picasso. En présence de Jenő Pelbárt, directeur du Musée du Papier, et Éva Vámos. Photo Manon Wermeille

Cette pièce a appartenu à son père, le Dr György Vámos, figure emblématique de l’industrie papetière hongroise. Tout au long de sa vie, György Vámos a joué un rôle clé dans la coopération internationale entre les fabricants et les experts du papier. Il a notamment créé, en 1949, l’Institut hongrois de recherche sur le papier, qui a permis à la Hongrie de développer des techniques de fabrication de papier inédites et de devenir un exportateur important.

Le Dr Vámos a également été président fondateur ou membre de plusieurs associations professionnelles hongroises et internationales du secteur. Son nom est inscrit au Paper Industry International Hall of Fame, qui honore plus de 140 figures majeures de l’industrie papetière mondiale.

La Femme au collier, Pablo Picasso. Photo Manon Wermeille

Des collègues français Des Papeteries Arjomari-Prioux avaient offert la lithographie au Dr Vámos en signe d’amitié et de reconnaissance. Par ce don généreux, Éva Vámos a souhaité transmettre au musée non seulement une œuvre d’art, mais aussi un fragment personnel et vivant de l’histoire de la papeterie hongroise et de sa propre famille.

En rejoignant les collections du Musée du Papier, cette lithographie apporte une touche intime, artistique et internationale à un lieu déjà riche en mémoire et en savoir-faire.

Manon Wermeille

Musée du Papier, Dunaújváros : https://magyarpapirmuzeum.webnode.hu/

Paper Industry International Hall of Fame : https://www.paperhall.org