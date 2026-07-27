Cette très grande exposition présente les légendes du Street Art et du Graffitti dans la Grande Halle de la Villette. Tous les grands noms sont là : Jeff Aérosol, Gérard Zloty-Kamien, Tim Coulon, Les Beastie Boys, Félipe Pantone, Shepard Fairey et bien d’autres encore.

Chacun avec son talent et son imaginaire qui peut s’exprimer par son atelier de travail (Zloty-Kamien) Shephard Fairey avec 41 tableaux, Kenny Scharf avec sa Caverne Cosmic, née de sa collaboration avec Keith Haring, représente bien plus qu’une installation, c’est un environnement immersif peuplé de peintures phosphorescentes, et d’objets glanés du quotidien.

Tim Conlon avec son train de fret et ses quinze wagons peints de couche de graffiti s’inscrit dans une tradition visuelle américaine qui a inspiré aussi bien la contre-culture beatnik que le graffiti moderne.

Beyond the Streets est une très grande et magnifique exposition sur plusieurs étages de la Grande Halle, et nous montre les artistes internationaux les plus importants et les plus influenceurs dans l’Art Urbain. Elle réunit des artistes de légende tel Gérard Zloty Kamien, avec sept œuvres majeures les Ephémères, silhouettes vulnérables et transitoires, entre présence et absence.

Gérard Zloty Kamien, après avoir travaillé avec Yves Klein a fondé le Street Art en 1960, donnant la parole et la surface illimitée à des jeunes artistes pour s’exprimer sur les murs et les trains des métropoles (Paris, New York, Londres, Sao Paulo).

Jack Moyal

Exposition ouverte à la Grande Halle de la Villette du 27 mai au 30 août.