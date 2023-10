Prélude : la Librairie française ouvre ses portes : un grand soupir de soulagement !

À l’annonce de la fermeture définitive de la librairie Latitudes, nombre d’entre nous ont vu avec tristesse leur petit monde francophone s’écrouler. Le décès prématuré de Flora Dubosc l’année dernière, nous a tous bouleversés. La librairie fluctuat nec mergitur autant qu’elle put, grâce à Kinga et Franck qui l’ont tenue à bout de bras, mais elle finit par mettre la clé sous la porte.

Quel plaisir donc d’apprendre que la librairie a trouvé un repreneur (une repreneuse en l’occurrence) et qu’elle rouvrira ses portes très bientôt et quel soulagement d’y retrouver Kinga et ses bons conseils, son professionnalisme et sa gentillesse.

La librairie française Prélude a été inaugurée ce jeudi 19 octobre par l’ambassadrice de France, madame Claire Legras en présence de nombreuses personnalités du monde culturel franco-hongrois : monsieur Pierre Pedico, directeur de l’Institut français, monsieur Zoltán Rockenbauer ancien ministre de la Culture hongroise, de nombreux auteurs français et hongrois, les poètes Guillaume Métayer et István Kemény, l’historienne Catherine Horel entre autres.

Nous avons rencontré Joëlle Széles-Marquié, la nouvelle propriétaire de la librairie qui ouvre officiellement ses portes aujourd’hui 24 octobre.

Entretien :

JFB : Madame Széles-Marquié, tout d’abord un grand bravo pour votre initiative de reprise de la librairie sise dans les murs de l’Institut français. Racontez-nous ce qui vous a amené à devenir La Libraire de Budapest.

J. SZ-M. : En premier lieu, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre soutien et vos félicitations à l'égard de notre initiative de reprise de la librairie située dans les locaux de l'Institut français. C'est un projet qui nous tient à cœur, et je suis ravie de partager notre motivation à devenir "La Libraire Française de Budapest".

L'idée de reprendre cette librairie au sein de l'Institut français est née de plusieurs facteurs convergents. D'abord, il y a notre passion pour la littérature, la culture et le partage de connaissances. En tant que fervents lecteurs et amoureux de la langue française, nous avons toujours rêvé de contribuer à la diffusion de la culture francophone en Hongrie.

De plus, l'emplacement de la librairie, au cœur de l'Institut français, nous a séduit. Il s'agit d'un lieu emblématique de la promotion de la langue et de la culture françaises en Hongrie. Nous voyons la librairie comme un prélude à l'accès à un vaste monde de littérature et d'art francophones. C'est un endroit où les amoureux de la France, de la Francophonie et de la culture en général peuvent se réunir, échanger des idées et découvrir de nouveaux horizons.

Enfin, le désir de contribuer au dynamisme culturel de Budapest a été un facteur décisif. Nous croyons que la littérature est un vecteur puissant de compréhension interculturelle, de dialogue et d'enrichissement personnel. En tant que Libraire de Budapest, nous souhaitons jouer un rôle dans la mise en lumière de la richesse de la culture francophone, tout en encourageant le dialogue et la diversité culturelle au sein de notre communauté.

JFB : Un peu en amont de l’ouverture, vous avez tenu à assurer les commandes pour la rentrée scolaire et l’on vous doit un grand merci pour cela. Quelles seront les prochaines étapes : prévoyez-vous des rencontres littéraires ? Avec quels auteurs ?

J. SZ-M. : Effectivement, nous sommes ravis d'avoir pu contribuer à assurer les commandes pour la rentrée scolaire et nous sommes reconnaissants pour votre soutien. Pour ce qui est des prochaines étapes, notre engagement envers la communauté littéraire ne s'arrête pas là. Nous avons à cœur de promouvoir la littérature et la culture française de différentes manières.

En ce qui concerne les rencontres littéraires, nous sommes ouverts à cette idée. Nous souhaitons établir des liens forts entre nos lecteurs et les auteurs, et nous envisageons d'organiser des rencontres littéraires à l'avenir. Les auteurs invités dépendront de divers facteurs, notamment de leur disponibilité et de leur pertinence pour notre librairie. Nous travaillons actuellement sur des projets pour enrichir davantage l'expérience de nos clients, et dès que nous aurons l'opportunité d'inviter des auteurs, nous le ferons avec enthousiasme. Nous sommes impatients de créer des moments de partage et d'échange avec la communauté littéraire.

JFB : Qu’est-ce qui sera différent et qu’est-ce qui ne changera pas dans la nouvelle Librairie Française ?

J. SZ-M. : Dans la nouvelle Librairie Française, plusieurs aspects resteront constants, tout en introduisant des changements pour offrir une expérience améliorée.

Ce qui ne changera pas :

L'emplacement : Nous continuerons d'être situés dans les mêmes locaux, offrant une continuité géographique pour notre fidèle clientèle.

La passion pour la littérature et la culture françaises : Notre engagement envers la promotion de la langue française et de la culture francophone restera intact. Vous trouverez toujours une sélection soigneusement choisie de livres en français, des classiques aux nouvelles parutions.

L'atmosphère accueillante : Nous continuerons à créer un espace chaleureux et convivial où les amateurs de littérature française peuvent se réunir, échanger des idées et découvrir de nouveaux ouvrages.

Le soutien à l'apprentissage du français : Nous resterons un lieu de ressources pour les apprenants de français, offrant des manuels, des méthodes d'apprentissage et des ressources pédagogiques.

Le personnel dévoué : Notre équipe dédiée à la librairie continuera à vous offrir des conseils et un service attentionné pour vous aider à trouver les livres qui vous correspondent.

Ce qui sera différent :

notre volonté de mieux intégrer et attirer les jeunes lecteurs. Nous allons mettre l'accent sur notre rayon jeunesse en l'enrichissant de manière significative. Cela signifie que nous développerons davantage notre stock de livres pour enfants, adolescents et jeunes adultes afin de proposer une sélection plus diversifiée et attrayante pour cette tranche d'âge. Nous souhaitons créer un espace accueillant et stimulant pour les jeunes lecteurs, les encourageant ainsi à développer leur amour de la lecture.

Un stock plus grand en général, qui nous permettra de réduire les délais de livraisons pour les achats en ligne

Événements culturels : Nous prévoyons d'organiser des rencontres littéraires et culturelles pour renforcer le lien entre les lecteurs et les auteurs, tout en offrant des événements qui mettront en avant la diversité de la culture francophone, pour les adultes mais aussi pour les enfants.

Système d’abonnement : nous avons pensé á une forme d’abonnement afin de recevoir tous les mois dans votre boîte au lettre une nouveauté dans le genre littéraire de votre choix…mais je n’en dis pas plus !

JFB : Pouvez-vous en dire plus sur le nom de la librairie ?

J. SZ-M. : Le choix du nom "Prélude" pour notre librairie a une signification particulière pour moi, et il est ancré dans mes liens personnels avec la musique. Je viens d'une famille de musiciens, et la musique a toujours occupé une place centrale dans ma vie. Le prélude est un terme musical qui désigne une pièce introductive, souvent belle et émotionnelle, qui prépare le terrain pour une expérience plus profonde. Cela reflète notre intention d'offrir aux lecteurs une expérience littéraire préliminaire, qui les prépare à découvrir la richesse de la culture française à travers la littérature.

Par ailleurs, la musique est un langage universel qui transcende les frontières, et je crois que les liens positifs qui unissent la France et la Hongrie passent également par la musique. Ces deux pays ont une riche tradition musicale, et le choix du nom "Prelude" symbolise notre désir de célébrer cette connexion culturelle à travers la littérature et d'autres formes artistiques.

En ce qui concerne notre offre á la librairie, nous avons déjà négocié des contrats avec des éditeurs de méthodes de musique et nous avons l'intention de développer notre sélection en français.

JFB : Aimeriez-vous rajouter quelque chose ?

J. SZ-M. : Bien sûr, j'aimerais ajouter que nous sommes infiniment reconnaissants de la confiance que notre communauté de lecteurs place en nous. Votre soutien est le moteur qui nous pousse à évoluer et à améliorer constamment notre offre. Nous sommes ouverts à vos suggestions, à vos idées, et à vos commentaires pour que la Librairie Française à Budapest continue d'être un lieu de partage, de découverte et de célébration de la culture francophone. Nous avons hâte de vous accueillir dans nos locaux au sein de l'Institut français et de continuer à partager avec vous notre passion pour la littérature et la culture. Merci pour votre fidélité et votre soutien continu.

JFB : Merci d’avoir répondu à nos questions, Nous vous souhaitons beaucoup de succès, au nom de nos lecteurs aussi qui seront tout aussi heureux de retrouver ce petit îlot francophone à Budapest.

Propos recueillis par Claire Hunyadi