Marion Filippi (France) et son projet “Voyage multi-sensoriel” à Budapest

EdD : École de la Désobéissance (EdD): Marion Filippi, tu es artiste et tu dispensés des soins tantôt créatifs, tantôt guérissant. Du 9 au 13 octobre tu viens à Budapest pour enseigner pendant une semaine à l’École de la Désobéissance. Quel projet tu amènes? Qu’est-ce que les élèves vont apprendre et faire avec toi ?

Marion Filippi (MF) : Le projet que j’amène à l’EdD est à l’image de ma démarche, hybride et transdisciplinaire. En essence, il s’agit d’une semaine d’exploration de l’intime et de moments de care collectif. D’une part, à travers plusieurs dispositifs et ateliers, chacun.e est invité.e à cheminer dans son intime intérieur. D’autre part, c’est l’occasion de revisiter les rituels à plusieurs, l’altérité bienveillante, l’échange, l’écoute, la sororité.

EdD : Tu as développé une pratique qui est à la frontière des soins et des arts. Comment cette recherche a débuté et quelle forme elle prend aujourd’hui ?

MF: Cette recherche a débuté quand j’ai été malade d’un cancer, à l’âge de 21 ans. L’art m’était nécessaire et cathartique, et le soin, en tant que personne malade, occupait une place prépondérante dans ma vie. Pourtant après avoir guéri et pendant de nombreuses années, j’ai conservé une distance entre ma pratique de la performance et les outils de soin sur lesquels je me formais en parallèle. Le lien entre les deux était évident pour moi, dans leur dimension thérapeutique et spirituelle, mais je peinais à assumer pleinement ces deux aspects de ma vie, je présentais soit l’un soit l’autre. Le monde capitaliste a besoin de catégoriser et labelliser les choses, et j’avais constamment l’impression de devoir faire rentrer mon travail dans des cases qui ne lui correspondaient pas.

Aujourd’hui je saisis la portée politique des pratiques hybrides qui élargissent le champ des possibles, réinventent les genres. A l’heure actuelle mon travail est infusé par l’exploration de l’inconscient et des états de transe. Il se décline d’une part sous la forme d’immersions sensorielles et sonores, de transes hypnotiques collectives, de rituels psychomagiques participatifs, et de création visuelle photo ou vidéo. D’autre part, j’explore la guérison à travers le partage de récits dans des podcasts poétiques.

EdD : Tu enseignes dans l'École de la Désobéissance pour la première fois. Qu’est-ce que l’enseignement représente pour toi ? Quelle est ton histoire avec l’éducation, l’école, l’académie ?

MF : La transmission est un plaisir, un honneur et un acte d’humilité très riche. J’enseigne une pratique de bien-être depuis plusieurs années et c’est pour moi un ancrage précieux dans le réel. Je suis initialement issue d’un parcours académique et conventionnel, dans lequel je n’ai pas trouvé l’épanouissement intellectuel que je recherchais. C’était même tout l’inverse. Depuis la fin de mon master en 2015, je n’ai jamais cessé d’apprendre et de me former à de nouveaux savoirs. J’ai exploré de nouvelles formes d’enseignement, moins hiérarchiques, moins rigides, moins prétentieuses aussi. De mon côté aujourd’hui, je m’envisage plus comme un canal de transmission et une facilitatrice que comme une détentrice de savoirs figés.

EdD : Qu’est-ce que la désobéissance pour toi ?

MF : Elle est au cœur de la démarche révolutionnaire, un acte de défiance et de résistance face à l’ordre établi. La désobéissance fait partie du processus de transformation au cœur de toute progression. C’est un acte de rupture qui demande du courage et se décline sous une multitude de formes, littérales ou symboliques.

EdD : A quel moment et où pourra la communauté francophone de Budapest te rencontrer pendant ton séjour ?

MF : Je donnerai mes ateliers dans la Liget Galeria, qui recevra simultanément l’exposition de Stéphanie Winter. Du reste, je ne connais pas Budapest et je suis très curieuse, donc j’ai hâte d’explorer cette ville dont on m’a vanté la beauté. Je prends toutes les suggestions de découverte !

➥ Qui sommes-nous ?

École de la Désobéissance / School of Disobedience

https://www.schoolofdisobedience.org/

Instagram: https://instagram.com/school_of_disobedience

Notre formation professionnelle: Arts & Healing Masterclass

➥ Marion Filippi

https://www.instagram.com/marionversatile

➥ Notre agenda partagé