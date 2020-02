Un livre – Un vin à la Librairie Latitudes

Rencontre avec Michel Levaï

Francophiles et francophones sont invités à une réunion mensuelle d’Un livre - Un vin. Concept original proposé par la Librairie Latitudes, au cœur de l’Institut français de Budapest. Ce rendez-vous propose aux néophytes de la culture et de la littérature française de se réunir autour d’un verre de vin et du fromage, pour échanger avec un auteur francophone. Assimilation oblige, l’auteur, Michel Levaï, a fait le choix d’un très bon vin rouge hongrois de Villány.

Pour le premier rendez-vous mensuel, qui a eu lieu le 06 Février 2020, la Librairie Latitudes nous a permis de découvrir un auteur français, également professeur de littérature et de théâtre à Budapest : Michel Levaï, autour de son récit Qui a tué ma mère, publié chez L’Harmattan en juin 2019. Le titre est en lien avec l’ouvrage de M. Édouard Louis, Qui a tué mon père ?, un réquisitoire explosif, sortie chez Seuil en 2018, où Édouard Louis dénonce dans un court mémoire les politiques successives qui ont détruit le corps et la vie de son père. Néanmoins, Michel Levaï reprend du livre éponyme d’Édouard Louis son travail en forme de guérison. En effet, il revient sur son enfance et notamment la période violente, dense, du divorce de ses parents. Ce qui ressort de l’échange entretenu pendant cette soirée est le caractère exutoire de la littérature, de l’écriture. Michel Levaï mentionne d’ailleurs un livre qui l’a transformé, l’a accompagné à surmonter une étape : Chroniques de l’oiseau à ressort d’Haruki Murakami (Éditions du Seuil, 2001). Car par l’écriture, la lecture nous pouvons tous trouver une manière d’exprimer nos émotions, notre passé que l’on peut retrouver et se réapprivoiser. Michel Levaï mentionne aussi le passé de son propre père, un Hongrois ayant émigré en France suite à la Révolution hongroise de 1956, un thème tragique du passé que l’on peut relier aisément avec les grandes problématiques présentes des migrations. La lecture, l’écriture, une catharsis pour l’Homme, qui peut mettre des mots sur des pensées qui nous étouffent.

Le prochain rendez-vous d’Un livre - Un vin est annoncé pour le 12 Mars 2020, à la Librairie Latitudes, avec la venue de Romain Puértolas pour présenter son roman La police des fleurs, des arbres et des forêts.

Sandra Merlet