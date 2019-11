Nous avons sélectionné pour vous 5 sites hongrois à visiter absolument.

Vous êtes un expatrié en Hongrie et aimeriez en apprendre davantage sur ce pays? Ou vous êtes simplement intéressé par la culture hongroise? Nous avons sélectionné pour vous 5 sites hongrois à visiter absolument. Ils abordent des thématiques variées, qui conviendront à tous les goûts. Actualités, cuisine, histoire… Parcourez-les selon vos centres d’intérêt!

1. Origo : toute l’actualité hongroise

Origo est un site d’informations hongrois, lancé en 1998 par des journalistes de Magyar Telekom. Il propose des articles en libre accès et vous pouvez également souscrire un abonnement pour accéder à davantage de contenus. Attention, sachez que ce site est en hongrois uniquement.

2. Study in Hungary : un concentré d’informations sur la Hongrie

Vous cherchez un site informatif sur la culture, l’histoire et la vie en Hongrie? Visitez donc le site «Study in Hungary». Avant tout destiné aux étudiants, il est également intéressant pour toute personne souhaitant s’installer dans le pays. Il vous offre de nombreuses informations présentées de manière synthétique : une véritable mine d’or pour un nouveau résident!

Vous y apprendrez entre autres :

Les grandes lignes de l’histoire hongroise.

De multiples aspects culturels, politiques et économiques.

Les possibilités d’études en Hongrie.

La vie dans le pays (formalités administratives, transports, cuisine, médias, contacts d’urgence, monnaie, etc.)

3. Kaszinó : des heures de divertissement en ligne

Si vous voulez vous divertir sur un site hongrois, vous pouvez visiter le site de kaszinó. Il offre une grande sélection de jeux de casinos en ligne, avec des thèmes et des designs particulièrement attrayants. Machines à sous, jeux de table et autres jeux classiques ou plus originaux : il y en a pour tous les goûts!

De plus, de nouveaux jeux sont régulièrement proposés, afin que vous puissiez profiter de belles nouveautés. Pour bénéficier de nombreuses heures de divertissement sur un site hongrois, visitez donc ce casino online. Vous pourrez y jouer en euros ou en forints, selon vos préférences.

4. Anya főztje : pour les amateurs de gastronomie

Ensuite, les gourmands seront ravis de découvrir des recettes typiquement hongroises sur le site «Anya főztje» (littéralement «La cuisine de maman») de Wise Lady.

Derrière ce blog de cuisine se cache une maman hongroise, qui partage des recettes traditionnelles de son pays. Elles vous sont proposées en hongrois, mais sont aussi disponibles en anglais sur son second site: «Hungarian Cook».

5. Hungarian Literature Online : zoom sur la littérature hongroise

Enfin, la Hongrie offre une littérature riche. Vous en aurez un aperçu sur le site Hungarian Literature Online (HLO), qui met à l’honneur des auteurs contemporains.

À travers des revues littéraires, des interviews et des portraits, vous plongerez dans la littérature hongroise d’aujourd’hui. Sans pour autant en oublier ses racines les plus anciennes.

Visitez tous ces sites pour vous imprégner véritablement de la culture hongroise!"