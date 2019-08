Hongrie : quand les animaux font la fête… „Nuit des zoos” (30 août 2019)

Cela avait débuté par la „Fête de la Musique” instaurée en 1982 par Jack Lang. Manifestation qui se prolonge jusque dans la nuit, sa date, 21 juin, correspondant au solstice d´été. Une initiative d´emblée couronnée de succès au point qu´elle a été depuis reprise dans 120 pays. Puis ce fut, également sur une initiative venue de France, la „Nuit des Musées”, rebaptisée depuis en „Nuit européenne des Musées”. A partir de là, toutes sortes de „Nuits” thématiques florissent un peu partout, au gré des imaginations. Bref, une mode qui semble faire un tabac.

Parmi les dernières en date et des plus originales : „La Nuit des Zoos” („Állatkertek éjszakája”) instaurée voici 8 ans en Hongrie. Une manifestation qui se déroule chaque dernier vendredi du mois d´août (cette année le 30 août), non seulement à Budapest, mais un peu partout en province (13 zoos et parcs animaliers sur 12 communes). Il est vrai qu´il s´agit davantage d´une soirée prolongée (19h-24h), disons une „nocturne”, que d´une véritable nuit, et ce pour des raisons aisées à comprendre. Malgré tout, l´initiative méritait d´être ici signalée. Certes, il existe des manifestations semblables, notamment en France ou encore en Suisse (Bâle), mais isolées. Alors qu´ici, la manifestation revêt un caractère national, de plus agrémentée de programmes riches et variés.

A vrai dire, étant totalement ignorant en matière de mœurs animales (sinon que les poules, paraît-il, se coucheraient tôt…), je suppose que, les locataires des lieux n´ayant pas été consultés, les organisateurs sont assez compétents pour avoir tout prévu en sorte que la soirée de ces charmantes créatures n´en soit pas pour autant perturbée. Faisons donc leur confiance.

Pour terminer, une légère réserve : le coût de la soirée qui me paraît élevé en regard des revenus locaux : entre 20 et 25 euros (6000-8000 forints) pour un billet combiné sur Budapest.

Cette remarque mise à part, souhaitons à la manifestation un franc succès… avec tout plein de bonnes surprises et réjouissances (sans excès…) de part et d´autre…

Pierre Waline