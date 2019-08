Le Musée d’Art contemporain de Budapest accueille du 12 Juillet au 15 Septembre, la première grande rétrospective de l’œuvre de l’artiste hongrois Tamás Király (1952-2013).

Figure emblématique de la scène underground hongroise depuis le début des années 1980, l’artiste est inclassable. « Ses productions sont à la frontière entre la mode, la sculpture, le cinéma, le théâtre et la performance » nous explique la notice du musée. Il est connu notamment pour ses défilés de rues, présentant des créations vestimentaires futuristes et originales, ainsi que pour la boutique de vêtements New Art de la rue Petőfi Sándor.

Le designer hongrois fut le seul artiste d’Europe centrale, à être invité à la Dressater de Berlin avant 1989. Dans les années 2000 ses défilés d’Art Total furent présentés au Sziget Festival.

L’artiste est dit « en avance sur son temps », en recyclant les matières et les accessoires de certaines de ces créations. Lui explique qu’il a toujours été intéressé par les processus de transformations plutôt que par l’éternité. Il ne cadra pas non plus avec les codes du genre en choisissant ses modèles dans la rue ou en invitant des personnes en fauteuil roulant avec la maladie de Down.

On peut donc voir, en parcourant les différentes salles du 1er étage du Ludwig Museum, des vidéos montrant les défilés de Király, de grandes photographies de l’artiste, ainsi que des affiches et coupures de presse de différentes époques. On peut aussi observer certaines de ses créations présentées sur des mannequins dans des situations diverses, en hauteur, sur un plateau, comme le faisait l’artiste.

Des visites guidées, ainsi que des événements sont proposées par le musée, plus d’informations ici, https://www.ludwigmuseum.hu/en/exhibition/tamas-kiraly-out-box

Alexandre Irigoyen-Ahadoberry

Crédits : Bálint Hirling, Origo​