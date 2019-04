L'auditorium de l'Institut Français de Budapest s'est transformé en théâtre le lundi 25 mars pour accueillir le spectacle Oulipolisson ! mis en scène par les comédiens de la troupe L'amour au travail.

« Pourquoi le colibri bat-il si vite des ailes ? Pourquoi l’œuf a une forme d’œuf ? Pourquoi les oies volent-elles en V ? », telles sont les questions saugrenues auxquelles répond le couple déjanté que forment Marie-Paule et Jean-Patrick. Avec eux, nous traversons l'univers de la littérature oulipienne dans un spectacle désopilant qui donne envie à chacun de jouer avec la langue française. L'Oulipo, ou Ouvroir de Littérature Potentielle, est ce courant littéraire né dans les années 1960 dans le sillage du mathématicien François Le Lionnais et de l'écrivain Raymond Queneau, défini par ce dernier comme une « association de rats qui construisent eux-mêmes le labyrinthe dont ils se proposent de sortir ».

Ainsi, les comédiens Jehanne Carillon et Olivier Salon nous embarquent dans un tourbillon de mots et laissent libre cours à leur imagination sans limite. La pièce est accompagnée de chansons composées par Mike Solomon, lui-même membre de l'Oumupo(1), et d'airs de Ravel et Debussy. Le formidable duo encourage avec humour le public à intervenir directement dans l'avancement de l'histoire et même à participer à l'écriture d'un poème en direct. Ce format interactif convient parfaitement aux petits et aux grands comme en témoignent les larges sourires arborés à la sortie. La soirée clôturait la tournée hongroise de la troupe dans le cadre du mois de la Francophonie 2019.

Anna Robert

(1) Ouvroir de Musique Potentielle (Oumupo)

Photo : Hugues Denisot