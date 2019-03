La francophonie mise à l'honneur à Budapest

La francophonie s’apprête à vivre un printemps animé en Hongrie. Neuf ambassadeurs se sont réunis à l'Institut Français de Budapest le lundi 18 février 2019 lors de la conférence de presse en l'honneur de la 19ème édition du festival de la francophonie. Les représentants des ambassades de Belgique, Canada, Liban, Tunisie, Maroc, Suisse et France entre autres ont présenté un programme qui s'annonce riche en événements promouvant le cinéma, la musique, la littérature, la gastronomie, le théâtre, l'éloquence et la photographie. Dès le 27 février les curieux pourront profiter d'activités en tout genre, à commencer par la projection du film Le grand bain de Gilles Lellouche, au cinéma Corvin de Budapest, qui ouvrira le festival. La sélection des films du festival brille par ses têtes d'affiches comme Catherine Deneuve dans La dernière folie de Claire Darling, ou encore Omar Sy dans Yao. Cette année les femmes sont mises à l'honneur à travers des films tel que Noces du réalisateur belge Stephan Streker qui sera projeté le 8 mars, et suivi d'une conférence sur la confrontation des valeurs modernes et traditionnelles en Belgique. On peut retenir la date du 23 mars, jour consacré à une rétrospective des films de Denys Arcand à l'Institut Français qui sera suivie d'une découverte de la gastronomie canadienne au café Dumas. Les mélomanes auront également de quoi se satisfaire avec plusieurs événements musicaux comme par exemple des concerts de jazz, de musiques anciennes et contemporaines. Pour de plus amples informations, consultez le programme détaillé du festival.

https://issuu.com/ franciaintezet/docs/frankofon_ filmnapok_2019

Albane Ganga, Aurélie Loek, Anna Robert