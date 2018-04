Les contes de fées s’incrustent dans la Haute Couture

La talentueuse créatrice de mode hongroise, Katti Zoób, a présenté à l’occasion du Budapesti Tavaszi Festivál, sa nouvelle collection féerique et traditionnelle.

Très connues dans le monde de la Haute Couture européenne, et souvent présentes dans le monde du cinéma hongrois, les créations Katti Zoób s’inspirent de nombreux thèmes originaux, tels que l’eau, la route de la soie, et aujourd’hui le monde du Fairy Tail. Les contes de fées enchantent et font rêver, et de nombreuses grandes maisons de haute couture, d’horizons différents, s’inspirent de ce monde imaginaire pour réaliser de riches créations artisanales propres à leur culture. Ancienne marionnettiste télévisée, Katti Zoób connait bien cet univers, et souhaite avec cette collection refléter la mode contemporaine, en alliant pour cela des motifs folkloriques et des objets anciens, comme la broderie ou des lacets, vieux de 150 ans, tout en s’inspirant des contes de différents pays L’artisanat traditionnelle de haute qualité est un point central de cette création, pour le grand plaisir des spectateurs. À travers ces créations, marquées par des cultures d’horizons variés, et l’accompagnement musical mélodieux, ce défilé nous fait voyager à travers la culture féerique et folklorique de différents pays.

Dans le cadre prestigieux du Pesti Vigadó, et sous la mélodie enchanteresse du violoniste, le défilé de mode Katti Zoób 2018 a ainsi charmé les nombreux participants.

Eva Boutin

Retrouvez cet évènement en vidéo par ici : https://www.youtube.com/watch?v=Mr0eXtUooII

Pour en voir plus, ça se passe par ici : https://www.facebook.com/events/276971199505781/?active_tab=discussion