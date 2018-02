Prélude au Festival de la Francophonie

Du 28 février au 31 mars 2018, se tiendra la 18ème édition du Festival de la Francophonie. Chaque année, lors cet évènement, les richesses culturelles francophones sont sur le devant de la scène par le biais d’actions éducatives et linguistiques, de représentations théâtrales, de concerts, d’évènements littéraires et de projections cinématographiques.

Pour cette occasion, une conférence de presse s’est tenue ce lundi 12 février à l’Institut Française de Budapest pour présenter aux journalistes la 8ème édition des Journées du Film Francophone, qui a l’honneur une nouvelle fois d’ouvrir ce mois de la Francophonie, du 28 février au 7 mars. Lors de cet évènements, quelques journalistes ont eu l’opportunité d’assister à la projection du film d’Albert Dupontel : Au Revoir Là-Haut (« Viszontlátásra Odafönt »), oeuvre choisie pour clôturer cette édition le 7 mars.

Ce n’est pas la première fois que cette adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaitre est choisie pour représenter la culture filmographique française, puisqu’en effet avant même sa sortie nationale, elle fut choisie comme « Film d’Ouverture » en août 2017 au Festival du film Francophone d’Angoulême et en septembre 2017, au Festival du film français d’Helvétie et au Festival international du film de Saint-Sébastien. Cette comédie dramatique française se passe dans la France de novembre 1919. On suit la vie de deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie blessé à la guerre, l’autre modeste comptable, qui décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Le récit joue subtilement sur les émotions du spectateur en réunissant tout d’abord un contexte historique dramatique d’après-guerre, puis, une entreprise à la fois périlleuse et spectaculaire qui permet de suivre avec émotion et quelques pointes d’humour les sentiments des différents protagonistes. Effectivement, on y voit d’une part la dure réalité du retour des soldats rescapés, meurtris pour la plupart physiquement et/ou moralement, devant faire face à l’abandon et aux regards des proches ; et d’autre part, on y voit le deuil des familles restantes, blessées par la perte d’un fils ou encore d’un frère ; et tout cela à travers une combine aventureuse agrémentée de rebondissements. Un film poignant qui réussit à transmettre la douleur éprouvée lors de l'après-guerre 14-18, à travers des personnages à la fois burlesque et touchant.

Pour les cinéphiles de film francophone, Au Revoir Là-Haut sera diffusé le 3 mars et le 7 mars au cinéma Toldi. Il sera suivi le dernier jour d’une grande soirée de DJ-sets clôturant cette édition 2018 des Journées du Film Francophone.

Eva Boutin

Lien bande-annonce sur le site Institut Française : http://www.franciaintezet.hu/articles/programme/cinema/jff2018/au-revoir-la-haut-7-mars.html