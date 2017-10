Budapest comme vous ne l’avez jamais vu

By JFB - Posted on

Budapest est sans conteste l’une des plus belles villes d’Europe si ce n’est du monde. Cette cité aux centaines de musées, aux édifices prodigieux et à la cuisine succulente accueille des millions de touristes chaque année. Nombreux parmi eux ont acheté un guide pour faire le tour de la capitale magyare. Certains d’entre eux possèdent peut être l’ouvrage de Duncan J.D. Smith intitulé “Budapest sans pareil”. Pour eux, le séjour sera probablement plus insolite et unique que pour les autres touristes. Explications.

Duncan J.D. Smith est à la fois historien, photographe et écrivain-voyageur. Pour les deux premiers qualificatifs pas de soucis. Le troisième laisse plus perplexe. Que peut bien faire Duncan J.D Smith en tant qu’écrivain voyageur ? Précisément ce que le terme désigne. Cet auteur a raconté ses expériences personnelles, ses voyages à travers les continents et les a retranscrits dans de nombreux ouvrages. “ Budapest sans pareil” en est un et fait partie d’une collection créée par l’auteur lui-même nommée “Only in” (Seulement à). Que ce soit à Paris, Londres ou encore Boston, cet écrivain voyageur, cet explorateur ou tout simplement cet homme passionné a tenté de nous révéler les lieux insolites, spécifiques de chaque ville où il s’est rendu. Les lieux ignorés aussi.

Contrairement à la plupart des guides classiques, une large partie de “Budapest sans pareil” est consacré aux endroits peu connus de la capitale magyare. Rassurez-vous, le Parlement, les marchés couverts de Pest et autres attractions mondiales sont bien entendu évoquées. Néanmoins, l’écrivain voyageur évoque en majorité des endroits ignorés ou parfois oubliés. Il nous les montre. Que ce soit certains musées (le musée Goldberger de l’industrie du textile situé à Óbuda par exemple), l’église Saint Georges dans le 5ème arrondissement ou encore le chemin de fer des enfants dans le 12ème arrondissement, Budapest nous apparaît dans ce qu’elle a de plus originale. Dans son introduction, Duncan J.D. Smith nous explique son objectif. Pour lui, les visiteurs doivent pouvoir “s’échapper de la foule et des voyages organisés pour découvrir une autre Budapest”. Avec ce guide, vous voici fin prêt à faire vos propres parcours. Cela ne signifie pas ignorer les lieux traditionnellement touristiques. Il s’agit d’une aide pour pimenter votre séjour. Voyez ce séjour comme un goulash. Ajoutez-y un peu de paprika.

Du style et beaucoup d’infos: recette pour un bon guide

Autre caractéristique de cet ouvrage et qui le distingue des autres guides: son style. La plupart des guides touristiques n’en n’ont pas et se contentent de faire une simple description des lieux et musées à visiter. Ici ce n’est pas le cas. Duncan J.D. Smith met pleinement à profit ses qualités d’écrivain pour nous faire voir, pour nous faire ressentir la magie des lieux qu’il a visité et qu’il espère nous donner envie de parcourir.

L’auteur ne se limite pas à évoquer rapidement des endroits originaux, inconnus du grand public. C’est aussi un cours d’histoire qui nous est transmis. En effet, la ville est un témoignage de cette dernière. Celle-ci est façonnée par les événements qui la touchent, que ce soit dans son architecture, dans ses musées, dans ses monuments. La présence ottomane, la révolution de 1848 ou encore l’époque communiste ont laissé une marque sur la ville. Notre écrivain voyageur nous le rappelle, au travers de monuments connus et aussi au travers de lieux tout à fait insolites.

Nous voilà en possession d’un étrange ouvrage, à la fois livre d’histoire, guide touristique et tout cela parfaitement écrit. Au fond voici un guide à mettre dans toutes les mains, celles des simples touristes et celles des Budapestois. Car leur ville regorge de tant d’endroits magnifiques. Il est fort probable qu’ils n’en connaissent pas plus de la moitié.

François Lalande