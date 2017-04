Rencontre avec l’Art Contemporain

By JFB - Posted on

Entretien avec Borbála Kálmán, commissaire et historienne de l’Art au Ludwig Múzeum

L’exposition « non-aligned art/Marinko Sudac collection » ouvre ses portes le 13 avril au Ludwig Múzeum de Budapest. Nous avons rencontré Borbála Kálmán historienne de l’Art dans cette grande institution d’Art Contemporain budapestoise qui fera partager sa passion pour cette discipline dont elle a fait son métier. Nous aborderons avec elle l’histoire et les missions de l’emblématique Ludwig Múzeum, faisant traverser, depuis sa fondation, les frontières théoriques et physiques à travers l’Art.

Un musée ne peut exister sans le travail des passionnés

Borbála Kálmán travaille au Ludwig Múzeum qui propose son exposition permanente assez unique dans la région - qui s’actualise régulièrement - et des expositions temporaires significatives.

Le rôle de Borbála Kálmán s’articule entre la recherche, et celui de commissaire. C’est elle qui coordonne des expositions comme « non-aligned art / Marinko Sudac collection ». Bien qu’elle ne soit pas la commissaire de l’exposition, l’historienne de l’Art a assurée son arrivée au musée Budapestois. L’exposition a eu lieu dans un premier temps au FM center de Milan, a ainsi traversé une partie de l’Europe.

C’est une ballade en terre artistique Budapestoise que nous propose Borbála. Avant de poser ses valises de passionnée dans l’impressionnant bâtiment à l’architecture Brutaliste, elle travaillait à la Várfok Gallery comme historienne de l’Art. Au sein d’une galerie, le travail est en forme de couteau suisse : du vin servi lors des vernissages, aux clous plantés dans les murs lorsque cela est nécessaire. Mais la passion pour l’Art transcende les espaces, puisque revient toujours le même discours, mettant en avant un travail intense et une communication très riche avec les artistes. Chaque échelle possède ses avantages et particularités. Dans une institution comme le Ludwig il est intéressant de pouvoir travailler à l’avance et d’avoir un champ plus étendu pour la recherche. L’échelle et les narratives des expositions sont plus complexes. L’analyse se porte sur la voix suivie par l’Art contemporain en ce moment. Au niveau d’une galerie les expositions sont basées sur les nouveaux travaux des artistes dans une continuité suivant leur activité. L’exposition Albanie et Kosovo au Ludwig a nécessité un travail d’installation passionnant par sa complexité technique. Des défis à relever qui donnent la dynamique de tous les jours.

Art de l’échelle régionale à l’internationale

Le Ludwig Múzeum a été fondé dans la lignée d’Irène et Peter Ludwig poursuivant la mission d’une unification culturelle en Europe. Il est la première institution en Hongrie comprenant des œuvres d’Art contemporains internationales. Le rôle diplomatique de l’Art était un élément central des convictions du couple, d’autant plus à l’époque où l’Europe était séparée par le rideau de fer. Ils pensaient qu’il était possible de traverser les frontières théoriques et physiques à travers l’art. Leur collection contemporaine a commencé avec le pop art américain, aujourd’hui partie intégrante de la celle du musée, avec des œuvres de Warhol ou Rauschenberg.

À l’échelle régionale, la mission principale du Ludwig est de suivre les tendances en Europe centrale et de l’Est et mettre en avant la scène contemporaine hongroise d’après 1989. Si la collection est internationale avec un focus sur la Hongrie, le musée tient à collectionner les travaux d’Europe centrale et de l’Est.

Pour notre interlocutrice, le rôle de l’Art contemporain est toujours le même. Elle le définit comme une plateforme de dialogue permettant de connecter les différentes parties de la région et continuer à connaître ce que les autres scènes font. Le but est de comprendre son rôle dans un contexte global, régional et local selon un objectif social. La question de l’Art n’est plus tant diplomatique mais sociale, comme facteur aidant à nous comprendre et connaitre notre place.

Une programmation étoffée, de nombreux artistes promus

En un quart de siècle, les trois directeurs du Ludwig qui se sont succédés ont porté tout 3 leurs visions dont on n’oubliera pas la figure emblématique de Katalin Néray. La directrice actuelle Julia Fabényi réussit à donner la possibilité à l’époque néo-avant garde et ses artistes qui n’ont pas eu une grande représentation au sein d’un musée jusqu’à présent. C’est le cas avec l’exposition consacré au groupe de l’atelier de Pécs qui sera lancée lors d’un vernissage le 13 avril. Ce groupe d’artistes actif dans les années 70/80 n’a jamais eu de représentation de son activité jusqu’alors.

La recherche est centrale dans la mise en place des grandes expositions qui font le fruit du musée. La narrative est toujours centrale, comme ce fût le cas lors de l’exposition itinérante Pop art. Les œuvres classiques américaines ont été complétés par celles d’artistes de l’Est, avec pour problématique « peut-on parler de Pop art en Europe de l’Est » La réponse fût, selon Borbála, très intéressante.

La programmation se fait une ou deux années à l’avance, mais il y a des exceptions : par exemple, l’exposition de la collection Sudac n’a été décidée que très récemment par rapport à la très grande programmation annuelle. Il fût discuté de son voyage vers la Hongrie au cours de son exposition à Milan. Le résultat l’ancre dans un contexte régional, et, avec l’atelier de Pécs, créait un dialogue entre les expositions.

L’inscription de l’Art dans un contexte historique, véritable grille de lecture

Comme avec la collection Sudac, il y a le mouvement d’Art « non conforme », qui, dans les décennies 60/70/80 était très recherché dans la région. L’historienne de l’Art explique qu’il reste très peu connu de l’autre côté de l’Europe. Cela permet de présenter une différente vision de l’Est, afin de l’inscrire sur la carte de l’Art contemporain en Europe.

En mettant l’accent sur les archives, les documents il est possible de comprendre le fonctionnement des artistes, des groupes, le mécanisme qui faisait fonctionner ces scènes et réaliser comment les collections d’Europe étaient connectées. La force de l’Art est la possibilité offerte de relire une histoire différente de la région et du rapport entre les artistes de l’est et de l’ouest. Borbála nous présentera le passionnant exemple du mail art et des correspondances visant à inviter des artistes de l’ouest en ex-Yougoslavie. En s’appuyant sur les théories de Pierre Bourdieu, il faut selon l’historienne de l’art remettre en perspective les éléments du passé pour voir comment le champ artistique travaillait et fonctionnait. Ainsi, ces expositions et l’Art contemporain ont un rôle intéressant pour proposer une relecture de la période.

C’est sans faire quitter l’Art contemporain de notre esprit que nous quittons Borbála Kálmán, après cette rencontre enrichissante. Elle nous attend d’ailleurs le 13 avril au Ludwig Múzeum à l’occasion du vernissage retraçant l’activité de l’atelier de Pécs, un groupe d’artistes néo-avangardes et conceptuel. Ce sera la première fois qu’une exposition aussi grande leur sera consacrée, s’inscrivant dans le contexte régional de la collection Sudac présentée jusqu’au 25 juin.

« L’art pour moi est celui qui se fait ressentir comme nécessaire, il doit exister et sans lui, la vision du monde n’est pas même. » Sur cette phrase de notre interlocutrice, nous nous rappellerons sans cesse l’importance d’intégrer l’Art à nos vies.

Théo Cazedebat