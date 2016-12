Budapest pour un temps capitale européenne de l’art contemporain

By JFB - Posted on

ART MARKET BUDAPEST

13-16 octobre 2016

Si Budapest est à juste titre réputée pour sa beauté, elle constitue également l’un des grands centres culturels de l’Europe. Notamment pour ce qui concerne la vie musicale, mais dans bien d’autres domaines également, comme en témoigne sa vie théâtrale intense et de qualité ou encore les nombreuses manifestations et expositions qui y sont organisées autour des arts plastiques, de l’architecture ou de la photographie. Malgré tout, pour ce qui concerne l’art contemporain et les créations d’avant-garde, si, certes, des galeries de plus en plus nombreuses dans la capitale (parfois à l’initiative de jeunes ne disposant au départ que de moyens modestes mais bien décidés à promouvoir les jeunes artistes, telles 2B Galéria ou TOBE Galéria) en offrent au public un échantillon, un véritable marché, qui plus est, présentant une offre internationale, manquait encore jusqu’à ces dernières années.

Le mérite en est d’autant plus grand, qui revient aux organisateurs de l’exposition-foire ART MARKET BUDAPEST, d’y organiser chaque année, et ce depuis six ans, une grande manifestation autour de l’art contemporain et de l’avant-garde. Plus qu’une exposition, il s’agit d’un immense marché de l’art contemporain où les œuvres exposées sont mises en vente. Regroupant désormais une centaine d’exposants venus de 20 pays et de 4 continents pour y présenter plus de 500 artistes, proposant plusieurs milliers de créations, elle a attiré l’année dernière près de 100 000 visiteurs, cap qui risque fort d’être dépassé cette année.

Une manifestation qui se déroule également dans d’autres grandes métropoles de par le monde, mais dont la version hongroise n’a rien à envier à ses aînées. Surtout par la qualité de ses exposants, de ses invités et des œuvres présentées. Mais aussi par les nombreuses animations organisées lors de son déroulement. Nous offrant la plus importante scène d’Europe centrale regroupant au plan international des œuvres d’art contemporain, Attila Ledényi et son équipe entendent promouvoir cette région ou il fallait remettre en place un véritable marché de l'art.

Parmi les hôtes de marque, il nous suffira de mentionner la sculptrice polonaise Magdalena Abakanowicz (qui, outre la sculpture, s'est également intéressée à la peinture et à l'architecture). Parmi les œuvres exposées, figurent en bonne place les clichés de David Seymour, alias Chim, artiste d’origine polonaise établi à Paris où il fonda avec Robert Capa, Henri Cartier-Bresson et George Rodger, l'agence Magnum. L’agence Magnum dont l’une des dirigeantes actuelles, Simone Klein (ancienne responsable du département photographies chez Sotheby’s, aujourd’hui responsable du réseau de l’Agence en Europe), sera également présente pour nous retracer dans une conférence les 70 ans d’activité de cette Agence, la plus célèbre au monde. La photographie, une discipline où les Hongrois ont particulièrement brillé avec des noms tels que László Moholy-Nagy, Robert Capa ou André Kertész (ces deux derniers bien connus de nos compatriotes, puisqu’ayant choisi de s’installer en France). Une lignée qui est loin d’être éteinte, comme en témoignent les nombreuses galeries établies dans la capitale hongroise. Nous pourrions allonger ainsi indéfiniment la liste. Puisque nous évoquons des noms prestigieux, rappelons que la galerie hongroise Várfok Galéria, l’une des toutes premières fondées après la chute du communisme, est étroitement liée aux noms de Françoise Gilot, ancienne compagne de Picasso (mère de ses deux enfants) elle-même peintre aujourd’hui établie à New York, dont la galerie présente les œuvres, et Endre Rozsda, figure emblématique du Bateau Lavoir. C’est dire le niveau des exposants!

Quant aux manifestations organisées autour d’ART MARKET, la liste en est trop longue pour être ici rapportée. On se bornera à mentionner en premier lieu la Pologne, pays invité avec son programme „POLISH(ed), mais aussi la présence de ART FROM BERLIN, autre programme de portée internationale, émanation de la Fédération des galeristes berlinois. Dans le domaine de la musique, des œuvres du compositeur polonais Krzysztof Penderecki seront également présentées en marge de l’exposition, par l’intermédiaire du Festival CAFe Budapest.

Nous ne pouvons donner ici qu’un bref aperçu d’une manifestation dont l’ampleur et la densité dépassent largement le niveau national pour lui donner une portée européenne, voire mondiale.

Pierre Waline

ART MARKET BUDAPEST

se tiendra du 13 au 16 octobre sur le site Millenáris

(Budapest II, 16-20 Rokus utca)

de 11h à 20h, entrée libre

www.artmarketbudapest.hu