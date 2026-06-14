TANGO! de Martial DI FONZO BO au théâtre Montparnasse 

Dans ce magnifique spectacle musical, chant et danse ! TANGO !

Martial Di Fonzo Bo qui a écrit le livret et assure la mise en scène nous emmène de Buenos Aires au Paris des années folles 1920 où des des orchestres de Tango faisaient vibrer les colonnes de la Coupole toutes les nuits.

Des dizaines d’artistes ont écrit une correspondance secrète qui réunit les deux capitales ; Buenos Aires berceau du tango et Paris, terre d’exil.

Une voix off avec un accent argentin lit certaines de ces lettres et commente un film tourné en 1970 à Buenos Aires sous la junte militaire.

Le film est entrecoupé de moments de grâce et beauté illustrés par trois couples de danseurs prodigieux accompagnés par trois musiciens exceptionnels (bandonéon, piano, et violon). En alternance, une chanteuse à la voix sensuelle nous transporte sur les bords du Rio de la Plata. Martial nous a pris par la main et fait voyager dans des lieux enchanteurs, de rêve, de plaisir et de perdition.

Si vous voulez ressentir une très forte émotion, je vous recommande vivement d’aller vous perdre dans ce spectacle sublime ! TANGO !

Jack Moyal