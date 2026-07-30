Lyon, au cœur du rock acrobatique international, le temps d’une journée : des succès français et hongrois à la Coupe du monde WFADS

Le 4 juillet 2026, Lyon a accueilli la Coupe du monde WFADS (World Federation of Acrobatic Dances and Dance Sports) de Rock’n’Roll et d’Acro Swing. Le temps d’une journée, la ville est devenue un point de rencontre pour la communauté internationale du rock acrobatique, réunissant des compétiteurs venus de nombreux pays.

Organisée à la LDLC Arena de Décines-Charpieu, dans la métropole lyonnaise, cette compétition a réuni des athlètes dans plusieurs disciplines, parmi lesquelles le Rock’n’Roll acrobatique, l’Acro Swing, le Boogie-Woogie ainsi que les épreuves de formations. Elle a ainsi mis en valeur la diversité des danses acrobatiques de compétition.

La délégation hongroise s’est distinguée en remportant une médaille d’argent et trois médailles de bronze, témoignant du niveau élevé des athlètes hongrois dans cette discipline.

Alex Deli et Kata Forian (Hongrie, Rapid SE), médaillés d'argent en Rock'n'Roll M Class Adults

Les représentants français ont eux aussi obtenu plusieurs places sur le podium, offrant au public local plusieurs motifs de satisfaction. Les performances des athlètes français et hongrois ont marqué cette édition de la Coupe du monde, tout en illustrant les liens que le sport peut créer entre deux pays partageant une même passion pour la danse sportive.

La formation française GIRLS BOMBES, médaillée d'argent en Ladies Formation

Au-delà des résultats, cette compétition a rappelé que le sport et la danse constituent également des vecteurs d’échanges internationaux. La Coupe du monde WFADS de Lyon a permis à des athlètes venus de différents horizons de se rencontrer, d’échanger leurs expériences et de partager les valeurs portées par les danses acrobatiques.

Eszter Rózsa

Photo : MEMORYZ.PCT – Tous droits réservés