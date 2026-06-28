L’AMANT de Harold Pinter au Théâtre de Paris – Salle Réjane

avec Sarah Biasini et Pierre Rochefort mise en scène de Thierry Harcourt traduction d’Eric Kahane

On ne présente plus Harold Pinter, le grand dramaturge anglais de la seconde moitié du XXe siècle, qui se situe dans la lignée de Tchekov et Beckett.

II est inscrit au répertoire de la Comédie Française depuis l’année 2000 et a reçu un prix Nobel de littérature en 2005.

Ses pièces sont depuis longtemps devenues des monuments incontournables pour les études de théâtre et d’art dramatique.

Il faut mentionner la qualité de la traduction d’Eric Kahane.

Harold Pinter a adapté trois de ses pièces pour le cinéma avec Joseph Losey, comme réalisateur et ensemble ils ont produit trois chefs d’œuvre :

The Servant, Accident, et le Messager (avec Dirk Bogarde, Alan Bates, et Julie Christie).

Parmi les stars d’Hollywood qui ont joués du Pinter, il y a Jack Nicholson, Robert De Niro et Robert Mitchum dans le Dernier Nabab d’Elia Kazan, et Meryl Streep et Jérémy Irons dans la Maîtresse du Lieutenant Français de Karel Reisz.

Thierry Harcourt avait monté avec talent et succès, Pauvre Bitos de jean Anouilh ; là il s’attaque à l’univers Pinterian qui explore les paradoxes du mariage et la complexité du désir avec génie. Comment garder la flamme de l’amour et du désir intacte dans la routine et la continuité ? C’est le dilemme posé par Pinter.

Thierry Harcourt y répond avec brio par une mise en scène épurée, qui restitue l’excellence des dialogues ciselés dans un décor minimaliste, le tout ponctué par une très belle musique d’atmosphère composée par Tazio Caputo.

Thierry Harcourt a accompli du grand art théâtral en choisissant ces deux interprètes. Sarah Biasini qui est fulgurante et inoubliable dans ce rôle d’épouse et de putain : elle marque ce rôle de son empreinte incandescente. Il en est de même de Pierre Rochefort qui est prodigieux. L’alchimie de l’amour brûle entre ces deux comédiens exceptionnels qui nous entrainent dans cette sublime pinteresquerie.

Tous les ingrédients étaient réunis pour en faire un succès mérité dans le off Avignon 2025.

Jack Moyal

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