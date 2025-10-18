Robert Badinter au Panthéon : l’Europe comme héritage

A l'occasion de la panthéonisation le 9 octobre 2025 de Robert Badinter nous avons le plaisir de republier l'interview exclusive qu'il avait accordé à notre Journal et sa rédactrice en chef, Éva Vámos, à Budapest, il y a 23 ans. Il y évoque son autre grand combat, un peu occulté par l'abolition de la peine de mort, l'Europe : une Europe unie, unie par des valeurs et une culture partagées, qui n'altèrent en rien les spécifités locales, régionales ou nationales ; au contraire, elle les met en lumière.