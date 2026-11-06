Idée de sortie : Quand la culture vient (presque) chez vous

J'apprécie le Wiener Konzerthaus avant tout pour la grande qualité de ses concerts, qu'il s'agisse de grandes soirées ou de concerts de musique de chambre à l'ambiance plus intime dans les petites salles. Mais aussi parce qu'il est évident qu'une vie culturelle trépidante y règne, et surtout parce qu'il se trouve à une distance raisonnable.

Et aujourd'hui, ils préparent un événement plus que passionnant.

Le 11 novembre à 19 h 30, Emmanuel Carrère, écrivain, scénariste et réalisateur français, sera l’invité du Konzerthaus. Il présentera son ouvrage intitulé « Kolkhoze », récompensé l’année dernière par le prix Médicis, en lisant des extraits (en français) de son roman.

L’ouvrage de Carrère, intitulé « Kolkhoze », parle de sa mère, l’historienne d’origine géorgienne Hélène Carrère d’Encausse (1929-2023), ainsi que de sa relation avec elle, qui n’a pas été sans difficultés, ce roman parle de l’amour, de l’écriture et de la mort.

Au cours de cette discussion bilingue (français et allemand), Gabriel Proedl sera le partenaire de l’auteur, tandis qu’Isolde Schmitt assurera la traduction en allemand. Markus Hering, comédien au Burgtheater, lira en allemand des extraits de la version allemande du livre (traduite par Claudia Hamm), et Anton Gerzenberg (piano) assurera l’accompagnement musical.

Emmanuel Carrère est en soi une personnalité passionnante, à la vision large, cultivée et complexe ; un programme aussi bien conçu offre sans aucun doute une occasion exceptionnelle de découvrir l’artiste et son œuvre aux amateurs de littérature francophones et germanophones.

Katalin Gillemot

Informations détaillées et achat de billets : www.konzerthaus.at/de/programm-und-karten/emmanuel-carrere/64413