La culture à la campagne vit toujours

Nous sommes devenus des visiteurs fidèles du MŰSZAK (1), la colonie d’artistes organisée chaque été par Lívia Takács Szencz et Ferdinánd Takács en leur jardin magique à Cserszegtomaj. Peintre, sculpteurs, poètes et écrivains s’y rencontrent, créent ensemble et présentent leurs œuvres à un public de fidèles (2).

Chaque année un thème est proposé et peut servir de ligne de réflexion aux créateurs. Cette fois une citation de Horace :

Les peintres et les poètes ont toujours eu le droit de tout oser

Trois soirées accueillent les visiteurs. La première est l’ouverture où un peintre ayant des attaches avec la région est honoré. Cette année, à notre plus grande joie, nous avons découvert un excellent peintre contemporain : Cseh Németh László, présenté par une exposition individuelle. Il y eu déjà des artistes reconnus du passé, dont les œuvres sont dans les musées. Cette fois nous avons eu le plaisir de rencontrer un artiste vivant que Dr Géza Cséby présente ainsi :

László Cseh Németh est né à Zalavég et a fait ses études secondaires à Zalaszentgrót. Après son baccalauréat, il s’est installé à Budapest, où il a fréquenté les ateliers et les cercles d’arts plastiques. Ses œuvres ont été saluées par la critique. C’est là qu’il fit la connaissance du célèbre artiste du livre Tibor Szántó, en sa compagnie, il put rencontrer des personnalités éminentes de la culture hongroise : Sándor Weöres, Ferenc Juhász, et bien d’autres encore. Tout cela l’a prédestiné à être admis à l’École normale de Nyíregyháza, où le peintre Árpád Bényi, directeur du département de dessin de l’établissement, est devenu son professeur et son maître de référence.

Après avoir obtenu son diplôme, il est devenu enseignant et peintre. Il a participé à des expositions individuelles et collectives. Je dois toutefois noter ici que le nombre de ses expositions individuelles était relativement faible, compte tenu de sa qualité artistique. Sa carrière d’enseignant lui a toutefois réservé de nombreux moments de joie. Ses élèves de l’école de Zalabér ont remporté plusieurs prix, notamment des voyages à l’étranger, par exemple en Chine. Après avoir pris sa retraite, il est retourné s’installer dans son village natal, où il vit et crée aujourd’hui.

Chaque tableau, chaque composition est le reflet de nous-mêmes, la projection de notre monde intérieur à travers l’unité des formes et des couleurs, telle qu’elle apparaît sur la toile. Le peintre, lui aussi, transforme le monde qui l’entoure à travers lui-même et le dévoile à nos yeux.

Les lignes marquées et la coloration puissante témoignent d’une peinture qui n’appartient qu’à lui. Son thème central est l’homme, cet être porteur des tracas quotidiens, mais aussi parfois des joies. Leur regard, leur silhouette, leurs gestes sont intemporels et expressifs. C’est l’univers figuratif et expressionniste qui l’a conquis. Sa palette de couleurs puissante et son langage formel sont marquants et captivants. Parmi les visiteurs de l’exposition, nombreux sont ceux qui passent rapidement devant les œuvres exposées. Cseh Németh est un artiste devant les tableaux duquel on ne peut pas passer à grands pas. Il faut s’arrêter devant chaque tableau, chercher le message, ce rayonnement spirituel qu’il nous transmet.

Cette soirée d’ouverture a été agrémentée d’une séance de sonothérapie, un concert de Krisztián Sárközi, sur bol chantant tibétain. C’était une séance de relaxation collectif, fort agréable.

Après la partie officielle, les conversations informelles accompagnées de boissons et d’amuse-gueules prolongent la soirée dans une ambiance aimable où les rencontres avec les habitués ou de nouvelles têtes nous donnent une bonne impression de l’humanité.

La seconde soirée, le dimanche 19 juillet, était consacrée à la littérature, plus exactement à la poésie et à la réalisation d’une œuvre collective.

Péter Horváth récite le poème d’un auteur, puis Dr Géza Cséby anime la soirée, il s’entretient avec chaque poète présent, lui demandant de lire lui-même un de ses propres textes, puis de parler de ses activités et de ses projets pour l’année à venir.

Voilà un des poèmes présenté :

BON JOUR

12 avril 2026



Inspirant la crainte

Des hordes gris foncé, presque noirs,

Des meutes de nuages,

Des chiens errants sillonnent le ciel,

Tous dans la même direction

Un but mystérieux les attire.



Le soleil annonçant son arrivée

Peint le ventre des nuages

De nuances de roses et de mauves.

Les bêtes sauvages s’inclinent devant le Seigneur

Elles ne sont plus si grandes,

Elles ne font plus peur.



L’astre brillant fait son apparition

Sa taille imposante m’impressionne

Je baisse les yeux

Je souris

Bonjour !



Basilides Bálint (Valentin) Géza

Cserszegtomaj, le 12 avril 2026.

La peinture collective a pour sujet «L’été». Chaque personne présente, peux prendre le pinceau et ajouter son dessin sur une toile de deux mètres sur deux. A la fin de la soirée un tableau de formes hétéroclites et harmonieux, de couleurs chaudes salue les spectateurs.

Tout au long de ce jeu créatif, Cris Clausen nous a charmé avec son jeu sur un handpan. Le handpan est un bel instrument de percussion avec de nombreuses possibilités musicales. Il produit un son chaud que l'on peut comparer un peu au steel drum. Les notes jouées ensemble, créent un ensemble harmonieux.

Ce soir aussi nous sommes nourris et abreuvés dans le cadre enchanteur du jardin de nos hôtes bien après la chute du jour.

La troisième soirée est celle de la clôture et de l’exposition des réalisations de la semaine.

La musique est assurée par Szabolcs Burucs (3) (qui chante un de ses compositions) puis le couple Mariann Gara et L. Csaba Bardócz. (4) Ces deux voix s’accordent à merveille et le public est enchanté par cette poésie musicale.

Le vernissage des œuvres des participants à la colonie d’artiste de 2026 sont sur les cimaises. Dr. Géza Cséby dit le discours d’ouverture de l’exposition. Il souligne l’importance des ces rencontres culturelles, la nécessité des échanges et l’enrichissement mutuel par la création libre.

Comme chaque année le couple Takács Szencz distribue les certificats de participation.

Ensuite la soirée se prolonge tard en bavardant et en savourant la goulasch, les pogácsas et les divers boissons dans le jardin, sous les arbres.

Éva Vámos

(1) MŰSZAK = (Művészek Szabad Alkotó Közössége) Société des artistes créateurs libres.

(2) JFB a déjà traité de cette colonie d’artistes ici : https://jfb.hu/agenda-culturel/la-culture-au-village et ici : https://jfb.hu/loisirs-festivals/visite-dune-colonie-dartiste-au-lac-balaton.

(3) Un article de JFB en parle : https://jfb.hu/arts-plastiques/szabolcs-burucs-et-lorinc-szabo

(4) L. Csaba Bardócz est auteur-compositeur en hongrois et en anglais. On peut écouter ses œuvres sur son site : https://bardoczlcsaba.bandcamp.com/