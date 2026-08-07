Vasarely : Une saga dans le siècle, présentée à l’Institut Français à Budapest

Rencontre avec Pierre Vasarely

À l’occasion du 120e anniversaire de la naissance de Victor Vasarely, l’Institut Français de Budapest a accueilli la présentation de la nouvelle édition augmentée de l’ouvrage consacré à Victor Vasarely et traduit en hongrois pour célébrer un héritage franco-hongrois.

Une rencontre chargée d’émotion, en présence de l’éditeur Endre Balogh et du musicologue Ádám Bősze, qui en assurait la modération.

Nous avons revu Pierre Vasarely, le petit-fils de Victor Vasarely après une exposition Vasarely qui a eu lieu il y a bientôt 10 ans à l’Institut français – organisée avec le Musée des Beaux-Arts de Budapest.

Un livre pour accompagner une année de célébrations

La ville de Pécs, berceau de l’artiste, a lancé une série d’événements tout au long de l’année, avec l’inauguration d’une grande exposition monographique au Musée des Beaux‑Arts de Budapest accompagnée par une autre belle exposition à la galerie Nationale : Visions cinétiques, Nicolas Schöffer et Victor Vasarely en dialogue.

Les deux artistes hongrois sont arrivés en France à la même époque et ils ont réalisé leurs rêves d’une démocratisation dans les arts comme par exemple le célèbre Lumino de Schöffer ou bien les Participations planétaires folkloriques de Vasarely. Les grandes séries qui voient le jour dans les années 1960 et 1970 partagent l’imaginaire cosmique de la science-fiction. (voir le catalogue de l’exposition)

L’Institut Français participera également à ces festivités en ouvrant en septembre un nouvel espace culturel baptisé Espace Vasarely.

Une édition enrichie pour raconter l’après‑2019

L’ouvrage, initialement publié en 2019 en français puis traduit en hongrois trois ans plus tard, revient aujourd’hui dans une version augmentée.

Selon l’auteur, Pierre Vasarely, cette réédition « devait montrer ce qui s’est passé ces six ou sept dernières années », notamment depuis la grande exposition du Centre Pompidou : Vasarely, le partage des formes.

Environ 80 pages supplémentaires retracent les évolutions récentes autour de l’œuvre et de la Fondation Vasarely, en France comme en Hongrie.

Une biographie romancée mais authentique écrit avec le journaliste Philippe Dana, le livre adopte une forme romanesque pour raconter la trajectoire du couple Vasarely, depuis leurs origines hongroises jusqu’à leur installation à Paris en 1930.

Pierre Vasarely insiste toutefois sur la rigueur historique du récit :

« C’est une biographie authentique romancée. Nous n’étions pas là au début du XXᵉ siècle, mais les archives familiales permettent de rester très proches de la réalité. »

Le travail d’écriture s’est construit sur plusieurs mois d’entretiens, de recherches et d’échanges, permettant de mêler mémoire familiale et contextualisation historique.

L’ouvrage s’attache aussi à corriger l’image parfois distante de Victor Vasarely.

Son petit-fils évoque un homme « simple, sobre, entièrement dédié au travail », loin de la figure intimidante que percevait le public.

Vasarely répétait volontiers que son œuvre reposait sur « 99 % de transpiration et 1 % de création », laissant à ses assistants la réalisation matérielle de nombreuses pièces, à la manière des ateliers de la Renaissance.

Un artiste entre tradition hongroise et modernité

Le livre met en lumière trois influences majeures dans son œuvre :

- le folklore hongrois,

- la rigueur du Műhely de Budapest ( l’atelier de Bortnyik )

- et l’esprit du Bauhaus.

Ces éléments nourrissent un parcours artistique qui, selon Pierre Vasarely, place l’artiste « au centre du passage entre l’art du XXᵉ siècle et l’art numérique contemporain ».

L’un des enjeux de cette nouvelle édition est de rappeler l’importance de préserver et de valoriser l’héritage du couple Vasarely.

Pierre Vasarely souligne la nécessité d’associer davantage l’œuvre de Claire à celle de son mari et de renforcer la coopération entre les institutions hongroises et la Fondation d’Aix‑en‑Provence.

Interrogé sur le public visé, Pierre Vasarely répond sans hésiter c’est un livre destiné « À tout le monde. Il fallait un ouvrage généraliste qui raconte l’épopée de ce couple d’émigrés et leur volonté de donner à la collectivité ».

Il rappelle que Victor et Claire Vasarely furent parmi les rares artistes à donner leurs œuvres majeures pour créer des musées, plutôt que d’attendre qu’on les leur achète.

La présentation s’est conclue sur un remerciement appuyé de Pierre Vasarely envers les nombreuses personnes rencontrées en Hongrie au fil des années :

« Sans ces amis hongrois, les débuts auraient été beaucoup plus difficiles. Ce livre est aussi une manière de leur dire merci. »

Éva Vámos, Clément Desquesnes, Méline Pereira et Océane Cance

Philippe Dana – Pierre Vasarely: VASARELY regényes évszázada

Fordította ( az Epilógussal bezárólag): Vígh Árpád. Második, bővített kiadás, Prae, Budapest 2026

Kinetic Visions. Nicolas Schöffer and Victor Vasarely in Dialogue

Commissaires de l’exposition: Pócs Veronika, Zombori Mónika, traduction en anglais: Hideg Rachel, Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2026 március 19 -augusztus 23.