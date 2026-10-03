56 : L’Envers d’une photo

La commémoration des 70 ans de la révolution de 1956 sera l’occasion de participer à de nombreux événements. Pour les francophones de Hongrie il y en a un de particulièrement intéressant :

Le mercredi 14 octobre à 18 heures, à Prélude, la librairie française de Budapest, Eszter Balázs et Phil Casoar présenteront et dédicaceront L’Envers d’une photo, le livre qui reprend et complète leur enquête sur la fameuse photo culte de 1956.

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En français :

Émission de Tilos Radio "Mauvaises Ondes" le samedi 10 octobre de 16h30 à 17h30, interview des deux auteurs par Corentin Léotard.

En hongrois :

Au Cinéma CORVIN dimanche 18 octobre à 19H30 le film d’Attila Kékesi A Forradalom Arca présente l’enquête de qui a permis de publier Les Héros de Budapest, première version du livre. Après la projection un débat avec Phil Casoar et le réalisateur.

Le Journal francophone de Budapest a évoqué le début de cette enquête qui a paru sous le titre « Les Héros de Budapest ».

Ce premier ouvrage publié en 2006 raconte l’enquête menée durant six années par nos deux auteurs. On y découvre que la photo attribuée par Paris Match à Jean-Pierre Pedrazzini a été prise par l’Américain Russ Melcher et que l’héroïne est Jutka (Julianna) Sponga. De nombreux témoignages, des fac-similés, des cartes, des photos et un résumé historique et politique aident à comprendre les événements de 1956.

Le lecteur pensait alors que l’enquête était finie. Des trois personnages de la photo, la jeune fille avait été identifiée, du garçon Eszter et Phil avaient seulement réussi à savoir qu’il était décédé et à connaître son petit-nom : Gyuri.

Mais voilà, nos enquêteurs ne lâchent pas le morceau et vingt ans plus tard, ils nous surprennent avec la suite de leurs recherches. Après moult pistes, combats avec l’administration orbánesque et quelques rebondissements nous pouvons lire le nom du garçon, les circonstances de sa mort et faire connaissance avec quelques membres de sa famille. Seul l’adulte moustachu à l’arrière-plan de la photo demeure 100 % inconnu.

Bonne idée donc de rééditer Les Héros de Budapest complété par la suite de l’enquête, La piste du Faubourg des Anges.

Si possible, venez échanger avec les auteurs à la librairie située dans l’Institut Français le 14 octobre. Sinon procurez-vous le livre qui se lit comme un roman.

Bálint (Valentin) Géza Basilides