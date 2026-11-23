Au cœur de la ville de Miskolc l’ancien manoir de Doleschall Gábor (médecin et botaniste au XIXe s.) abrite la Bibliothèque Szabó Lőrinc.

Succursale de la bibliothèque départementale et municipale, dédiée aux langues étrangères, elle porte le nom de Szabó Lőrinc (1900 -1957), poète et traducteur littéraire connu notamment pour sa poésie audacieuse et aussi pour ses traductions d’auteurs anglais, français, allemands, russes publiées dans deux recueils (Örök barátaink / Éternels amis). Le prix Szabó Lőrinc est décerné et remis chaque année lors de la Fête de la Ville à une ‘plume’ remarquable de la vie littéraire locale.

Mine d’or pour multilingues et polyglottes, cette bibliothèque offre 60 000 documents (littérature, littérature secondaire, ouvrages de référence, méthodes d’apprentissage) dans une cinquantaine de langues dont 2 000 titres en français.

Carrefour incontournable de la vie culturelle de Miskolc, elle propose pour tout public ateliers, rencontres littéraires, conférences, concerts, expositions.

Depuis 2019 cette bibliothèque des langues propose à ses lectrices et lecteurs des clubs de conversation en anglais, allemand, espagnol et français. Ces clubs ouverts pour toute génération sont animés en volontariat par des enseignants de langue diplômés.

Le club de français accueille avec une régularité hebdomadaire une quinzaine d’adultes issus de milieux professionnels très variés (architecte, enseignantes, ingénieurs, juge, médecin, pharmacienne). Maîtrisant la langue française à un niveau avancé ils sont plusieurs à avoir eu l’opportunité de s’exprimer en différents contextes professionnels dans plusieurs pays francophones (stagiaires de FLE, enseignant en filière technique, boursière en magistrature, conférencière de colloques médicaux, employée de compagnie de croisière, technicienne de laboratoire chimique).

Au cours des sessions ce club s’est transformé en atelier de langue et de civilisation concevant, organisant et réalisant des programmes intra- et extra-muros.

Les rencontres hebdomadaires centrées sur la communication orale abordent des sujets personnels, quotidiens, s’intéressent à l’actualité française, sont destinées à la présentation de différents thèmes de civilisation. Un atelier a permis aux participants de s’immerger dans l’univers singulier de la (re)traduction littéraire.

Les projets inter-clubs permettent d’organiser des séances littéraires multilingues.

Les programmes francophones à Miskolc et Budapest (Semaine du Film Français, représentation de la Comédie Française, Concours de la chanson francophone, Festival Juif, spectacles de comédies musicales) nous offrent de belles rencontres bien enrichissantes.

Les sorties régulières nous ouvrent les portes d’instances culturelles hongroises et françaises (Parc à thème 7e art, Musée de la langue hongroise, Institut Français)

Les voyages - à destination de PANAME - assurent l’occasion et le plaisir de redécouvrir la ville lumière, et d’admirer ses nouveautés.

Pour le Mois de la Francophonie nous rejoignons les instances organisatrices, en recevant nombreux francophones et francophiles aux programmes - atelier, exposition, conférence etc. - autour de la langue française et des espaces francophones.

En 2026, la rétrospective ‘200 coups’ nous a fourni l’occasion d’évoquer devant nos ‘fidèles’ et nos partenaires les meilleurs moments de nos - plus de 200 - rencontres déroulées entre l’automne 2019 et le printemps 2026.

Des partenariats prestigieux et précieux nous encouragent et soutiennent dans l’animation de notre atelier. Nous tenons à chaleureusement remercier les Alliances Françaises de Miskolc et de Košice, le Lycée Avasi de Miskolc, Nagy Andrea / Université de Debrecen, Körömi Gabriella et Kicsák Lóránt / Université d’Eger, Kovács Máté et Mathieu Houdayer / ELTE, Hugues Denisot et Müller Péter Sziámi d’avoir à cœur de nous aider à faire vivre la francophonie au sein d’une communauté dévouée et engagée.

Curiosité, partage, convivialité, esprit d’équipe ..... Cap sur les ‘400 coups’.

Kováts Éva / animatrice

Atelier de Langue et de Civilisation Françaises

Bibliothèque des Langues Szabó Lőrinc, Miskolc