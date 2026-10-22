Décès d'Yvette Biró

Yvette Biró, essayiste, critique de cinéma, scénariste, professeur émérite de New York university est décédée le 17 octobre 2026 à Paris, la ville qu’elle avait choisie pour sa retraite, après une longue maladie supportée avec dignité et courage.

Ancienne rédactrice en chef légendaire de la revue Filmvilág entre 1965-76, elle a travaillé avec les plus grands cinéastes hongrois, Zoltan Fábri, Károly Makk, Marta Meszáros, Miklos Jancso, puis plus récemment avec Kornel Mundruczó.

Devenue gênante pour le pouvoir communiste, en 1976 elle a été contrainte de quitter son pays natal, et de recommencer sa vie à l'étranger.

Elle a enseigné pendant plus de deux décennies, jusqu'à sa retraite en 2005, à la Tisch School of Art de la NYU et comme professeur invitée à Budapest, Paris, Jérusalem, à Berkeley et à Stanford University. Elle était auteure de nombreux livres et essais sur le cinéma - traduits à plus de 10 langues différentes.

Son autobiographie, intitulée Futó (nom de la pièce la plus libre sur l'échiquier) est paru en 2011.

L'importance de son œuvre a été reconnue par de nombreux prix, entre autres le prix Balázs Béla en Hongrie.

Orsi Sandly

Photo : Lucien Hervé