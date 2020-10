Louise Glück - lauréate du prix Nobel de littérature en 2020

Le prix Nobel de littérature 2020 a été décerné à la poétesse américaine Louise Glück le jeudi 8 octobre malgré le fait qu’elle ne fut pas partie des favoris. Pourtant, à 77 ans, Louise Glück est loin d’être une amatrice, accumulant de nombreuses récompenses et distinctions tels que le prix Pulizer 1993 et le National Book Award de 2014. Née d’une famille juive-hongroise, elle est par la suite devenue membre de l’Académie des Poètes Américains, maître de conférences au Williams College de Williamstone, puis s’est consacrée à un programme d’écriture créative de l’Université de Boston, avant d’être nommée écrivaine en résidence à la chaire Rosenkranz de Yale, qu’elle occupe encore aujourd’hui.

Mais pour connaître Louise Glück, il faut passer outre sa carrière et son palmarès épatant, et plonger dans ce qu’elle fait de mieux : la poésie. D’ailleurs, si la poétesse fut nobelisée, c’est justement « pour sa voix poétique caractéristique, qui avec sa beauté austère rend l’existence individuelle universelle », comme le décrivit très bien l’académie suédoise.

Vous pouvez découvrir ses poèmes sur https://poets.org/poems/louise-gluck où une partie d’entre eux sont disponibles à l’écoute en anglais, la langue d’origine. Ecoutez The Silver Lily, et laissez-vous charmer par la voix mélancolique de Louise Glück lorsqu’elle exprime son pathos vis-à-vis d’une Fin. Ou bien lisez The Myth of Innocence, un poème tragique sur la disparition d’une jeune fille…

Le prix Nobel nous aura ainsi permis de découvrir cette poétesse éminente à la plume contemplative et langoureuse.

Constantin Lu